"Укрспецэкспорт" опроверг информацию о закупке "списанных советских боеприпасов" для нужд ВСУ

В концерне считают такие публикации подыгрыванием агрессору в проявлениях гибридной войны.

"Укрспецэкспорт" опроверг информацию о закупке "списанных советских боеприпасов" для нужд ВСУ
Фото: use.ua

ГК "Укрспецэкспорт" опроверг распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что Министерство обороны закупило списанные советские боеприпасы. В концерне считают такие публикации подыгрыванием агрессору в проявлениях гибридной войны с целью дискредитировать украинскую армию и спецэкспортеров.

Информация как о деталях самого контракта, так и о боеприпасах подана в намеренно искаженном виде и не соответствует действительности, говорится в заявлении ГК "Укрспецэкспорт".

"Прежде всего, автор ошибается в том, из какой страны были поставлены боеприпасы. Согласно условиям госконтракта, продукция поставлялась не из Болгарии, как отмечалось в сообщениях СМИ, а из Чехии. Так, в октябре 2020 года между Министерством обороны Украины и ГК «Укрспецэкспорт» был заключен государственный контракт на поставку 100 мм артиллерийских боеприпасов. Поставщик боеприпасов - известная в Европе компания Czech Defense Systems a.s.. Иностранный поставщик CZECH Defence Systems согласовал возможность поставки указанного имущества в оговоренном количестве", - говорится в сообщении.

На основании переговорной процедуры, проведенной Минобороны с двумя поставщиками 100-мм выстрелов, победитель был избран по более низкому ценовому предложению и заключен соответствующий госконтракт. Акцептованная стоимость оказалась на 35% меньше альтернативных предложений, сделанных во время коммерческих консультаций.

Сообщается, что контракт выполнен досрочно в полном объеме. Боеприпасы поставлены в надлежащем техническом состоянии и в таре, пригодной для использования в составе сил и средств операции Объединенных сил. Выполняя контракт, компания провела обязательную предотгрузочную инспекцию и предоставила заказчику все необходимые материалы и документы о состоянии и соответствующем качестве всех компонентов и продукции, которая была поставлена в Украину.

Согласно условиям контракта, поставленные в Украину артиллерийские выстрелы 100 мм полностью переоснащены, а именно: заменены все пороха и порохосодержащие элементы, укомплектованы новыми подрывателями (производства 2019-2020 гг.) с гарантийным сроком эксплуатации и сроком складского хранения 10 лет.

"Заявляем, что утверждение об устарелости и опасности вышеупомянутых артиллерийских выстрелов не соответствует действительности и наносит прямой ущерб деловой репутации ГК «Укрспецэкспорт»", - отмечают в концерне.

"Учитывая чрезвычайную чувствительность вопросов, связанных с обеспечением Вооруженных Сил Украины вооружением, боеприпасами и военной техникой, особенно в условиях вооруженной агрессии РоSSийской Федерации и гибридной информационной войны, направленной на дискредитацию нашей страны в глазах международных партнеров, мы обращаемся ко всем лицам, независимо от их статуса и должности, с просьбой быть сознательными и ответственными при публикации таких статей", - добавляют в "Укрспецэкспорте".

Ранее депутат фракции "Европейская Солидарность" Киевского городского совета Александр Погребиский сообщил, что Министерство обороны Украины закупило списанные советские боеприпасы УОФ12 по цене выше рыночной минимум на 310 евро. В результате государственный бюджет потерял 48, 285 млн гривен.

Соответствующее сообщение в Генеральную прокуратуру направил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Михаил Бондарь. По его данным, 19.10.2020 года между МО Украины и ГП "Укрспецэкспорт" заключен государственный контракт № 403/1/20/74 на поставку 5000 выстрелов УОФ12 по цене, эквивалентной 760 евро за штуку. Общая стоимость достигла 126,5 млн грн. В качестве поставщика указана Czech Defense Systems a.s.

По данным депутата, речь идет о советских боеприпасах 1986-1988 гг. производства, которые сняло с эксплуатации и продает как лишнее имущество Минобороны Болгарии.

Ряд СМИ распространил эту информацию.

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