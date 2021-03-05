В ЕС начали проверку роSSийской вакцины "Спутник V"
Этот препарат разрешен к использованию в двух странах Евросоюза.
В четверг, 4 марта, Европейское агентство по лекарственным средствам объявило о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) роSSийской вакцины против коронавируса.
Эксперты ЕАЛЗ оценят эффективность вакцины "Спутник V". Решение было принято на основе результатов лабораторных и клинических исследований, проведенных на взрослых, передает DW.
Согласно исследованиям, вакцина "Спутник V" стимулирует образование антител против вируса и может помочь защитить от COVID-19.
Несмотря на начало этой процедуры, роSSийский производитель пока не подал официальной заявки в ЕАЛЗ с просьбой о разрешении на применение. Поэтому пока невозможно предсказать, когда именно в ЕС зарегистрируют эту роSSийскую вакцину и произойдет ли это вообще. Отмечается, что роSSийский производитель указал ЕАЛЗ компанию R-Pharm Germany GmbH как своего партнера в ЕС.
В настоящее время в ЕС одобрены три вакцины от коронавируса: совместная разработка BioNTech / Pfizer, препарат компании Moderna, а также вакцина компании AstraZeneca, разработанная совместно с Оксфордским университетом. Ожидается, что 11 марта ЕАЛЗ также будет рекомендовать утвердить вакцину американского производителя Johnson & Johnson. Окончательное решение об утверждении принимает в таких случаях Еврокомосия, но это считается скорее формальностью.
В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление роSSийской стратегией предлагать одновременно для разных стран поставки миллионов доз роSSийских вакцин от коронавируса, тогда как в самой РФ еще не достигнуто достаточных темпов вакцинации собственного населения.
Несмотря на это применение вакцины "Спутник V" одобрено в 42 странах мира, в том числе в двух странах ЕС - Венгрии и Словакии, которые разрешили этот препарат, не дожидаясь решения европейского регулятора. Кроме того, о поставках этой вакцины с Россией договорилась Чехия.