Этот препарат разрешен к использованию в двух странах Евросоюза.

В четверг, 4 марта, Европейское агентство по лекарственным средствам объявило о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) роSSийской вакцины против коронавируса.

EMA has started a rolling review of Sputnik V, a #COVID19vaccine developed by Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology.

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Эксперты ЕАЛЗ оценят эффективность вакцины "Спутник V". Решение было принято на основе результатов лабораторных и клинических исследований, проведенных на взрослых, передает DW.

Согласно исследованиям, вакцина "Спутник V" стимулирует образование антител против вируса и может помочь защитить от COVID-19.

Несмотря на начало этой процедуры, роSSийский производитель пока не подал официальной заявки в ЕАЛЗ с просьбой о разрешении на применение. Поэтому пока невозможно предсказать, когда именно в ЕС зарегистрируют эту роSSийскую вакцину и произойдет ли это вообще. Отмечается, что роSSийский производитель указал ЕАЛЗ компанию R-Pharm Germany GmbH как своего партнера в ЕС .

В настоящее время в ЕС одобрены три вакцины от коронавируса: совместная разработка BioNTech / Pfizer, препарат компании Moderna, а также вакцина компании AstraZeneca, разработанная совместно с Оксфордским университетом. Ожидается, что 11 марта ЕАЛЗ также будет рекомендовать утвердить вакцину американского производителя Johnson & Johnson. Окончательное решение об утверждении принимает в таких случаях Еврокомосия, но это считается скорее формальностью.

В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление роSSийской стратегией предлагать одновременно для разных стран поставки миллионов доз роSSийских вакцин от коронавируса, тогда как в самой РФ еще не достигнуто достаточных темпов вакцинации собственного населения.