В ЕС начали проверку роSSийской вакцины "Спутник V"

Этот препарат разрешен к использованию в двух странах Евросоюза.

В четверг, 4 марта, Европейское агентство по лекарственным средствам объявило о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) роSSийской вакцины против коронавируса.

EMA has started a rolling review of Sputnik V, a #COVID19vaccine developed by Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology.
? https://t.co/pHVqmSMAuW pic.twitter.com/Bff87qJwOV

— EU Medicines Agency (@EMA_News) March 4, 2021

Эксперты ЕАЛЗ оценят эффективность вакцины "Спутник V". Решение было принято на основе результатов лабораторных и клинических исследований, проведенных на взрослых, передает DW.

Согласно исследованиям, вакцина "Спутник V" стимулирует образование антител против вируса и может помочь защитить от COVID-19.

Несмотря на начало этой процедуры, роSSийский производитель пока не подал официальной заявки в ЕАЛЗ с просьбой о разрешении на применение. Поэтому пока невозможно предсказать, когда именно в ЕС зарегистрируют эту роSSийскую вакцину и произойдет ли это вообще. Отмечается, что роSSийский производитель указал ЕАЛЗ компанию R-Pharm Germany GmbH как своего партнера в ЕС.

В настоящее время в ЕС одобрены три вакцины от коронавируса: совместная разработка BioNTech / Pfizer, препарат компании Moderna, а также вакцина компании AstraZeneca, разработанная совместно с Оксфордским университетом. Ожидается, что 11 марта ЕАЛЗ также будет рекомендовать утвердить вакцину американского производителя Johnson & Johnson. Окончательное решение об утверждении принимает в таких случаях Еврокомосия, но это считается скорее формальностью.

В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление роSSийской стратегией предлагать одновременно для разных стран поставки миллионов доз роSSийских вакцин от коронавируса, тогда как в самой РФ еще не достигнуто достаточных темпов вакцинации собственного населения.

Несмотря на это применение вакцины "Спутник V" одобрено в 42 странах мира, в том числе в двух странах ЕС - Венгрии и Словакии, которые разрешили этот препарат, не дожидаясь решения европейского регулятора. Кроме того, о поставках этой вакцины с Россией договорилась Чехия.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойцаЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
Словацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о ЗакарпатьеСловацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о Закарпатье
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Вблизи Пищевика погиб украинский военныйВблизи Пищевика погиб украинский военный
Блок рекламы


Похожие новости
Законы о коллаборационизме и противодействии роSSийской пропаганде создают основания для запрета ОПЗЖ, - ПорошенкоЗаконы о коллаборационизме и противодействии роSSийской пропаганде создают основания для запрета ОПЗЖ, - Порошенко
РоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три годаРоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три года
Зеленский заявил об "очень положительных результатах" борьбы с роSSийской пропагандойЗеленский заявил об "очень положительных результатах" борьбы с роSSийской пропагандой
Степанов: поставки китайской вакцины Sinovac в Украину могут задержатьсяСтепанов: поставки китайской вакцины Sinovac в Украину могут задержаться
Руководитель Нацслужбы здоровья сделал прививку неиспользованной дозой вакциныРуководитель Нацслужбы здоровья сделал прививку неиспользованной дозой вакцины
В Раде начали сбор подписей за рассмотрение увольнения СытникаВ Раде начали сбор подписей за рассмотрение увольнения Сытника
Минздрав ожидает поставку китайской вакцины от ковида на этой неделеМинздрав ожидает поставку китайской вакцины от ковида на этой неделе
В Украине начали формировать список ожидания на вакцинацию от ковидаВ Украине начали формировать список ожидания на вакцинацию от ковида
Порошенко: НАБУ и Генпрокурор должны расследовать коррупцию в закупках вакцины от коронавирусаПорошенко: НАБУ и Генпрокурор должны расследовать коррупцию в закупках вакцины от коронавируса
В Черном море начались военные учения НАТОВ Черном море начались военные учения НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости