Вице-спикер Рады Стефанчук заявил, что его "заказали" для дискредитации в СМИ

Нардеп догадывается, кому это выгодно, но имен не называет.

Вице-спикер Рады Стефанчук заявил, что его "заказали" для дискредитации в СМИ
Фото: Діана Буцко

Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что ему сообщили о подготовке кампании по информационной дискредитации против него.

На своей странице в Facebook Стефанчук написал, что его предупредил советник одного из министров. Уже через несколько дней после этого нардеп заметил "сенсационные материалы" о себе в "Интернет-изданиях с низкими рейтингами о якобы моей деятельности, граничащих между несвязным бредом и первыми попытками пера начинающего журналиста".

"Ознакомился с этими "горе-материалам" "акул пера" (не буду рекламировать, захотите - погуглите) и стало обидно. Прежде всего стало обидно за заказчиков. Что люди, для воплощения своих низменных помыслов, будут пренебрегать всеми стандартами человечности и собственного достоинства. Что для того, чтобы оплевать кого-то информационно, они будут использовать низкосортные информационные сайты и отдельные анонимные телеграм-каналы, поскольку, видимо, так легче, чем попытаться сказать что-то в глаза", - высказался политик.

Стефанчук добавил, что у него есть догадки о личности заказчика, но не озвучил их.

Напомним, в начале года сразу несколько министерств столкнулись с кампаниями дискредитации, но со стороны мошенников.

Сначала заместитель министра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что мошенники звонили якобы от его имени и требовали перевести на их счет значительную сумму средств "на помощь". Неизвестные представлялись Ляшко и говорили, что попали в затруднительное положение и срочно нуждаются в финансовой поддержке.

12 января сообщалось, что мошенники начали распространять фейковый номер министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

21 января Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов предупредил, что от его имени неизвестные звонят в различные учреждения с просьбой перечислить средства или сделать некоторые кадровые перестановки.

В феврале глава МОН Сергей Шкарлет сообщил, что от его имени педагогам, госслужащим и другим лицам звонят мошенники. Они называются именем министра и назначают встречи.

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