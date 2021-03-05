ТКГ все больше напоминает театр абсурда из-за позиции РФ, - Кулеба

"Мы видим с той стороны сплошной деструктив, и называние белого черным, и попытки перекладывать ответственность за все на Украину".

Позиция РоSSийской Федерации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, из-за которой переговорный процесс затягивается, и какие-либо решения не принимаются, ставит вопрос о принципиальной возможности проведения эффективных переговоров на этой площадке.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В ТКГ теперь нужно говорить не об изменении места, а о том, чтобы там в принципе происходили эффективные переговоры, потому что из-за позиции РФ ТКГ все больше напоминает театр абсурда, где РоSSия и приглашенные представители так называемых ДНР и ЛНР просто водят ситуацию по кругу, прибегают к каким-то абсурдным аргументам, дискуссиям, чтобы только затягивать процесс и не принимать никаких решений", - цитирует главу МИД "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что не место проведения ТКГ является проблемой.

"Проблема в том, что, несмотря на все усилия Украины, все усилия нашей делегации в ТКГ, мы видим с той стороны сплошной деструктив, и называние белого черным, и попытки перекладывать ответственность за все на Украину. Не то, чтобы это было что-то новое, чего мы не знали, но на сегодняшний момент, за последние семь лет конфликта, это уже просто вышло на какой-то топ-уровень, и это та проблема, которую надо прежде всего решать", - отметил глава МИД Украины.

Накануне в украинском МИДе заявили, что РоSSия должна наконец прекратить перекладывать ответственность за эскалацию конфликта на Донбассе на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства. Таким образом Украина отреагировала на призыв представителя Кремля Дмитрия Пескова к странам-членам "нормандской четверки" использовать свое влияние для предотвращения возвращения "полноценной войны" на Донбассе.