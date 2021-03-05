Кулеба о двойном гражданстве: "Есть одно исключение - государство-агрессор"

Украина разрешит двойное гражданство с дружественными странами.

Кулеба о двойном гражданстве: "Есть одно исключение - государство-агрессор"
Фото: mfa.gov.ua

Украина готовится разрешить двойное гражданство с дружественными странами, в том числе и с членами Европейского Союза. Однако о введении такой процедуры с РоSSийской Федерацией речь не идет.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Есть одно исключение - государство-агрессор. С ним не может идти речь о каком-либо двойном гражданстве", - подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что в решении СНБО обозначены контуры позиции государства, которая должна быть отражена в будущем законодательстве об участии лиц с двойным или множественным гражданством в государственной жизни Украины.

"Политика, которую мы будем реализовывать, состоит из двух элементов. Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, с государствами "пяти глаз" - странами мира, которые являются для нас дружественными, которые не представляют для нас никакой угрозы. Список этих государств будет калиброваться, он будет зависеть от некоторых критериев. Таким образом мы сможем держать этот ореол украинства в мире как одно целое. И гражданин Украины, который выехал на постоянное место жительства, например, в страны ЕС, в перспективе сможет стать гражданином этой страны Евросоюза и останется в части украинского пространства, сохранит украинский паспорт", - пояснил Дмитрий Кулеба.

"Есть второй элемент: у вас есть несколько паспортов, тогда можете ли вы быть депутатом парламента, министром? Здесь будет другая политика. Здесь будет установлен ряд ограничений для того, чтобы не допустить каких-то злоупотреблений", - добавил он.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве.

На заседании 26 февраля СНБО поручил разработать законопроект о двойном гражданстве, которое нельзя будет использовать в интересах других государств.

В мае Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта, который разрешает двойное гражданство.

Официально двойное гражданство в Украине запрещено, но де-факто паспорта иностранных государств имеют десятки тысяч украинцев.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выступил за двойное гражданство украинцев, но не с РФ.

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