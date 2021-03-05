Шевченковский райсуд отказался отменить подозрение Татарову, - ЦПК

Адвокаты ходатайствовали о том, что подозрение было вручено незаконно.

Шевченковский райсуд отказался отменить подозрение Татарову, - ЦПК
Фото: Lb.ua

Шевченковский районный суд Киева отказался отменять подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия коррупции. Татаров, как известно, является фигурантом так называемого дела Микитася о хищениях в Нацгвардии и подозревается в причастности к даче взятки.

"Судья Шевченковского суда Киева Бугиль не отменил подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Что это значит? Что даже этот суд считает, что подозрение Татарову вручено надлежащим образом, а исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук имел право его подписывать", - отметили в сообщении.

Заседание по рассмотрению ходатайства о законности вручения Татарову подозрения переносили несколько раз. Сначала оно было запланировано на 23 февраля, затем - на 25, потом - на 5 марта.

Адвокаты заявляли, что Татарову якобы незаконно сообщили о подозрении, так как Татаров адвокат, а для них действует специальная процедура. Впрочем, в ЦПК отмечали, что лицензия на занятие адвокатской деятельностью Татарова остановлена. Также адвокаты заявляли, что подозрение принесли в Офис президента, а не по месту жительства.

Напомним, что 24 декабря Высший антикоррупционный суд должен избрать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой 10 млн гривен залога. Однако еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ. В Офисе объяснили, что выполняли решение суда.

Позже стало известно, что заседание по избранию меры пресечения Татарову перенесли на понедельник, 28 декабря, поскольку после передачи дела от НАБУ в СБУ было не известно, кто должен представлять обвинение.

Накануне Печерский райсуд столицы обязал Офис генпрокурора передать дело от НАБУ другому правоохранительному органу. Но, как утверждают в НАБУ, их дела может рассматривать только ВАКС. Соответственно, Печерский суд таких решений принимать не может.

2 декабря в НАБУ заявили, что Офис генпрокурора сознательно срывает дело Татарова. Заместителя руководителя Офиса президента подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Меру пресечения Татарову не избрали и на заседании 30 декабря.

В марте Шевченковский райсуд не продлил сроки досудебного расследования, и теперь дело должно быть направлено в суд.

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