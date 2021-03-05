Украина вступила в третью волну ковида, скачок заболеваемости прогнозируется на конец апреля
Максим Степанов отметил более высокую опасность "британского штамма", уже выявленного в Украине.
Украина вступила в третью волну распространения коронавируса, которая сейчас наблюдается в мире.
Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он добавил, что Институт эпидемиологии НАН официально подтвердил обнаружение в Украине "британского штамма".
"Он опаснее европейских штаммов. Более высокая скорость передачи, тяжелое течение болезни, сложная клиническая картина. Ситуация напряженная. Три области уже в красной зоне карантина, на пределе - Закарпатская и Винницкая. Мы прогнозируем увеличение числа заражений до конца эпидсезона, ориентировочно до конца апреля", - сообщил он.
Степанов призвал соблюдать санитарные нормы и подчеркнул важность вакцинации.
Напомним, что 3 марта в Украине впервые с декабря обнаружили более 10 тысяч новых заболевших. Более 10 тысяч больных подтвердили и в четверг.
"Британскую" мутацию ковида обнаружили в отобранных на Ивано-Франковщине образцах.
26 февраля главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко констатировал рост количества случаев заболевания ковидом, но подчеркнул, что подобная ситуация наблюдается и в других странах, в частности, Чехии и Польше.
Ляшко объяснил, что сейчас имеет место и прогнозируемое увеличение количества больных, связанное с сезонной циркуляцией гриппоподобных заболеваний.