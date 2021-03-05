ГП "Медзакупки Украины" до сих пор не получило документов на вакцину Sinovac

Официальных данных об эффективности вакцины тоже нет.

ГП "Медзакупки Украины" до сих пор не получило документов на вакцину Sinovac
Фото: Antara Photo/M Agung Rajasa

Государственное предприятие "Медзакупки Украины" назвало неточной распространенную СМИ информацию о поставках вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech Ltd. в рамках договора о закупке. В ГП заявляют, что пока не получили полного пакета определенных договором документов.

В ГП пояснили, что договором определена обязанность контрагента осуществить поставку первой партии в 700 тыс. доз не позднее чем через 30 дней после регистрации вакцины в одной из указанных в перечне стран. 5 февраля вакцина производителя была зарегистрирована в Китае. Поэтому в соответствии с условиями договора о закупке первая партия должна быть передана и принята Украиной не позднее 7 марта.

Кроме того, не менее чем за три рабочих дня до даты поставки поставщик, среди других документов, обязан предоставить заказчику свидетельство о регистрации продукции в Украине. Соответствующая регистрация может быть проведена в рамках специальной процедуры, определенной ст. 9-2 ЗУ "О лекарственных средствах".

"Нам известно о рассмотрении обращения заявителя о регистрации вакцины производства компании Sinovac Biotech Ltd. уполномоченными органами. Поскольку сейчас отсутствует информация о регистрации, мы понимаем, что процесс рассмотрения документов и принятия решения Минздравом продолжается", - отмечается в сообщении.

В ГП "Медзакупки" ожидают от поставщика предоставления полного пакета документов, определенных договором.

"Также мы ожидаем предоставления данных об эффективности вакцины. Указанные документы пока не были предоставлены", - отмечают в ГП.

Вчера группа фармкомпаний "Лекхим", которая выступает как уполномоченный представитель китайской компании Sinovac Biotech в Украине, сообщила об успешном завершении третьей фазы клинических испытаний вакцины CoronaVac в Турции. Отмечалось, что окончательная эффективность вакцины во время исследований в Турции составляет 83,5%.

Однако среднее значение эффективности по результатам испытаний препарата в других странах не указано. Как сообщалось, результаты третьего этапа клинического исследования вакцины Coronavac в Индонезии продемонстрировали эффективность 65,3%, а в Бразилии - немногим больше 50%.

Также в "Лекхим" сообщили, что ожидают получить первую партию вакцины CoronaVac производства компании Sinovac до 15 марта.

На днях министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что поставка китайской вакцины Sinovac в Украину может задержаться.

По его словам, из 1,913 млн доз вакцины Sinovac должны поставить 700 тыс. доз в течение 30 календарных дней после регистрации соответствующей вакцины. Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае, то есть должна была поступить в Украину до 6 марта. "Мне что-то подсказывает, что возможен перенос сроков", - сказал Степанов.

Он указал, что задержки с поставками происходят повсеместно и являются глобальной проблемой.

Напомним, 30 декабря 2020 года Украина заплатила за будущую поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривен. Договор был заключен между государственным предприятием "Медицинские закупки" и частной компанией "Лекхим".

Предварительная эффективность этого препарата, согласно сайту Минздрава, "Вакцинация от COVID-19", составляет 50%. Но в соглашении с производителем Украины прописала требование не менее 70%. Если средняя эффективность будет ниже, компания-производитель компенсирует Украине потраченные средства.

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