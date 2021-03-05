ГП "Медзакупки Украины" до сих пор не получило документов на вакцину Sinovac

Официальных данных об эффективности вакцины тоже нет.

Государственное предприятие "Медзакупки Украины" назвало неточной распространенную СМИ информацию о поставках вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech Ltd. в рамках договора о закупке. В ГП заявляют, что пока не получили полного пакета определенных договором документов.

В ГП пояснили, что договором определена обязанность контрагента осуществить поставку первой партии в 700 тыс. доз не позднее чем через 30 дней после регистрации вакцины в одной из указанных в перечне стран. 5 февраля вакцина производителя была зарегистрирована в Китае. Поэтому в соответствии с условиями договора о закупке первая партия должна быть передана и принята Украиной не позднее 7 марта.

Кроме того, не менее чем за три рабочих дня до даты поставки поставщик, среди других документов, обязан предоставить заказчику свидетельство о регистрации продукции в Украине. Соответствующая регистрация может быть проведена в рамках специальной процедуры, определенной ст. 9-2 ЗУ "О лекарственных средствах".

"Нам известно о рассмотрении обращения заявителя о регистрации вакцины производства компании Sinovac Biotech Ltd. уполномоченными органами. Поскольку сейчас отсутствует информация о регистрации, мы понимаем, что процесс рассмотрения документов и принятия решения Минздравом продолжается", - отмечается в сообщении.

В ГП "Медзакупки" ожидают от поставщика предоставления полного пакета документов, определенных договором.

"Также мы ожидаем предоставления данных об эффективности вакцины. Указанные документы пока не были предоставлены", - отмечают в ГП.

Вчера группа фармкомпаний "Лекхим", которая выступает как уполномоченный представитель китайской компании Sinovac Biotech в Украине, сообщила об успешном завершении третьей фазы клинических испытаний вакцины CoronaVac в Турции. Отмечалось, что окончательная эффективность вакцины во время исследований в Турции составляет 83,5%.

Однако среднее значение эффективности по результатам испытаний препарата в других странах не указано. Как сообщалось, результаты третьего этапа клинического исследования вакцины Coronavac в Индонезии продемонстрировали эффективность 65,3%, а в Бразилии - немногим больше 50%.

Также в "Лекхим" сообщили, что ожидают получить первую партию вакцины CoronaVac производства компании Sinovac до 15 марта.

На днях министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что поставка китайской вакцины Sinovac в Украину может задержаться.

По его словам, из 1,913 млн доз вакцины Sinovac должны поставить 700 тыс. доз в течение 30 календарных дней после регистрации соответствующей вакцины. Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае, то есть должна была поступить в Украину до 6 марта. "Мне что-то подсказывает, что возможен перенос сроков", - сказал Степанов.

Он указал, что задержки с поставками происходят повсеместно и являются глобальной проблемой.

Напомним, 30 декабря 2020 года Украина заплатила за будущую поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривен. Договор был заключен между государственным предприятием "Медицинские закупки" и частной компанией "Лекхим".

Предварительная эффективность этого препарата, согласно сайту Минздрава, "Вакцинация от COVID-19", составляет 50%. Но в соглашении с производителем Украины прописала требование не менее 70%. Если средняя эффективность будет ниже, компания-производитель компенсирует Украине потраченные средства.