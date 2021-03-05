Умер глава парламентской группы Эстония-Украина Йоханнес Керт

Он поддерживал интеграцию Украины в Евросоюз и территориальную целостность страны.

Фото: Марьяна Беца Twitter Йоханнес Керт

В Эстонии 4 марта в возрасте 61 года скончался глава эстонско-украинской группы в Рийгикогу (парламенте) Йоханнес Керт.

О его смерти в Twitter сообщила госпожа посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

"Глубоко огорчена новостями о том, что настоящий друг Украины, член Рийгикогу, глава парламентской группы Эстония-Украина умер 4 марта. Искренние соболезнования семье и эстонскому народу", - написала она.

Керт - генерал-лейтенант в резерве, бывший командующий Силами обороны Эстонии. С 2015 года был членом эстонского парламента.

В период с 2002 по 2008 год занимал различные военные должности, в частности советника командующего, исполняющего обязанности командующего сухопутных войск, командующего сухопутными войсками, военного представителя Эстонии при НАТО и Европейском Союзе.

Впоследствии он был председателем Международного руководящего комитета Кооперативного центра киберзащиты НАТО (CCDCOE) и советником Министерства обороны.