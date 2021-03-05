В ЕС обеспокоены обнаружением роSSийского современного вооружения на оккупированной части Донбасса

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Евросоюз обеспокоен обнаружением на оккупированном Донбассе современной роSSийской радиолокационной станции 51У6 "Каста-2Е1", которая используется вооруженными силами РФ .

Эта РЛС в феврале была обнаружена миссией СММ ОБСЕ у Бугаевки, расположенной во временно неподконтрольной зоне Луганской области. Об этом факте говорится в заявлении Европейского союза, провозглашенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ , пишет "Укринформ".

" ЕС с обеспокоенностью принял во внимание тот факт, что 15 февраля впервые СММ зафиксировала радиолокационную станцию 51У6" Каста-2Е1 "вблизи неподконтрольной правительству Бугаевки. Это - высокосовременное вооружение, которое используется РоSSийской Федерацией, что вызывает вопрос о том, как оно попало в Украину и почему оно находится в неподконтрольных правительству районах Украины", - говорится в заявлении.

В ЕС также выразили обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации на Донбассе и призвали РоSSию повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования.

РЛС "Каста" производится в РоSSии. Ее используют для противовоздушной обороны, пограничного контроля, управления воздушным движением. Она состоит из аппаратной машины, антенной машины, электроагрегата на прицепе и рабочего места оператора.

Напомним, что 3 марта оккупационная власть "ДНР" позволила боевикам открывать "предупредительный" огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Таким образом, боевики больше не пытаются прикрывать свои обстрелы необходимостью ведения ответного огня и фактически выходят из режима перемирия.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук сразу заявил протест против заявления "народной милиции ДНР".