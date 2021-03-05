В ЕС обеспокоены обнаружением роSSийского современного вооружения на оккупированной части Донбасса

На Луганщине оккупанты разместили радиолокационную систему.

Фото: forum

Евросоюз обеспокоен обнаружением на оккупированном Донбассе современной роSSийской радиолокационной станции 51У6 "Каста-2Е1", которая используется вооруженными силами РФ.

Эта РЛС в феврале была обнаружена миссией СММ ОБСЕ у Бугаевки, расположенной во временно неподконтрольной зоне Луганской области. Об этом факте говорится в заявлении Европейского союза, провозглашенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, пишет "Укринформ".

"ЕС с обеспокоенностью принял во внимание тот факт, что 15 февраля впервые СММ зафиксировала радиолокационную станцию 51У6" Каста-2Е1 "вблизи неподконтрольной правительству Бугаевки. Это - высокосовременное вооружение, которое используется РоSSийской Федерацией, что вызывает вопрос о том, как оно попало в Украину и почему оно находится в неподконтрольных правительству районах Украины", - говорится в заявлении.

В ЕС также выразили обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации на Донбассе и призвали РоSSию повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования.

РЛС "Каста" производится в РоSSии. Ее используют для противовоздушной обороны, пограничного контроля, управления воздушным движением. Она состоит из аппаратной машины, антенной машины, электроагрегата на прицепе и рабочего места оператора.

Напомним, что 3 марта оккупационная власть "ДНР" позволила боевикам открывать "предупредительный" огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Таким образом, боевики больше не пытаются прикрывать свои обстрелы необходимостью ведения ответного огня и фактически выходят из режима перемирия.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук сразу заявил протест против заявления "народной милиции ДНР".

"Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей", - подчеркнул Кравчук.

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