Группа сенаторов требует от Байдена усилить санкции против Севпотока-2

Группа сенаторов требует от Байдена усилить санкции против Севпотока-2

Группа из 40 сенаторов призвала президента США Джо Байдена "быстро и в полной мере" ввести новые санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

В письме сенаторов от 3 марта, которое оказалось в распоряжении агентства, указано, что «в то время как строительство проекта продолжается, есть публично доступная информация о судах и компаниях, вовлеченных в деятельность, подпадающую под санкции».

Сенаторы также раскритиковали доклад Госдепартамента, в котором содержался список юридических лиц, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», назвав его "полностью неадекватным". По их мнению, в докладе не были указаны все суда, участвующие в прокладке трубопровода, а также компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги.

В докладе Госдепартамента от 19 февраля были упомянуты судно «Фортуна» и его собственник — компания "КВТ-Рус", против которых на тот момент уже действовали рестрикции. Сенаторы, среди которых республиканец от штата Техас Тед Круз, призвали Байдена незамедлительно установить все организации, участвующие в проекте, и ввести против них дополнительные санкции.



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