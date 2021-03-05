Шмыгаль заявил, что не видит "острых причин" для увольнения Коболева из "Нафтогаза"

Так он прокомментировал письмо и. о. министра энергетики Юрия Витренко, в котором тот просил безотлагательно сменить руководство и Наблюдательный совет "Нафтогаза".

Премьер-министр Денис Шмыгаль не считает, что для увольнения главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева есть "острые причины".

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает “Экономическая правда”.

Комментируя письмо и. о. министра энергетики Юрия Витренко, в котором тот просил безотлагательно сменить руководство НАК "Нафтогаза Украины" и прекратить контракты с членами Наблюдательного совета компании, Шмыгаль отметил, что на него дадут официальный ответ.

"Реакция, конечно, будет, то есть будет ответ на официальное письмо. Сейчас секретариат Кабмина готовит такой ответ. Он будет подписан. В этом письме есть несколько позиций, которые частично лежат в юридической плоскости и частично - в выполнении работ и планов "Нафтогазом". Но я хочу сказать, что не вижу на сегодняшний день острой необходимости или острых причин увольнения руководителя «Нафтогаза» и еще увольнения наблюдательного совета", - заявил Шмыгаль.

По его словам, "это невозможно технологически так просто сделать по письму".

Премьер добавил, что эта ситуация является "сигналом Нафтогаза по улучшению работы", в частности по увеличению добычи газа.

Напомним, 15 февраля LB.ua из источников стало известно, что Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю неотложно рассмотреть вопрос о замене руководства НАК "Нафтогаз Украины", которое возглавляет Андрей Коболев, и прекращение контрактов с членами Наблюдательного совета компании.

В отчете были указаны следующие причины: невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством, планы дальнейшего сокращения показателей добычи и результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО НАК "Нафтогаз".

Впоследствии Витренко объяснил, что выполнял поручение главы правительства по анализу ситуации с НАК и его руководством. Поручение касалось того, что Государственная аудиторская служба не была допущена "Нафтогазом" для проверки компаний "Укрнафта" и "Укргаздобыча", а предварительная проверка самого НАК выявила нарушения на 75 млрд грн.

В настоящее время уволить главу НАК может только наблюдательный совет НАК, который состоит из 5 членов - 2 от государства и 3 независимых. Вместе с тем, согласно уставу НАК (п.68), собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава Наблюдательного совета, или некоторых его членов и назначить новый состав или отдельных членов этого органа.

В мае 2020-го Юрий Витренко сообщил, что НАК решил уволить его с позиции своего исполнительного директора. Он считает, что его увольнение связано с тем, что "сейчас не является приоритетом борьба против роSSийской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом".

В последние годы Юрий Витренко занимался судами с "Газпромом". Также группа "Нафтогаз" отозвала Юрия Витренко с позиции представителя в наблюдательном совете "Укрнафты".