Порошенко требует вынести на заседание СНБО вопрос вакцинации от коронавируса и обострения на Донбассе

«Европейская Солидарность» требует рассмотреть на ближайшем заседании СНБО вопрос третьей волны пандемии в Украине и срыва вакцинации, а также резкое обострение на Донбассе. Об этом в своем видеообращении заявил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

Он напомнил, что по состоянию на 3 марта в Украине зафиксировано за сутки 7235 новых больных и 185 умерших.

«Нас накрывает новая волна пандемии. На днях побывал на Прикарпатье, передавал кислородные концентраторы по антиковидной программе нашей команды. Ситуация в этом регионе и во многих других - критическая. Больницы заполнены более чем на сто процентов. Иногда койки уже в коридорах. Целого года оказалось недостаточно, чтобы власть должным образом подготовилась ко все новым и новым вспышкам болезни", - констатирует лидер партии.

По его словам, законтрактованных объемов поставок вакцины не хватит, чтобы обеспечить коллективный иммунитет страны и разорвать цепь заболевания.

«Для этого надо привить 60-70% людей. Большинство европейских стран выйдет на этот показатель где-то в середине текущего года. У нас же при нынешних темпах это растянется на долгие годы. Наша власть умудрилась начать прививки чуть ли не последней в Европе и позже многих азиатских, африканских или латиноамериканских стран», - отмечает пятый Президент.

Порошенко также призвал власти немедленно отреагировать на обострение ситуации на фронте.

«Свежие новости с Востока свидетельствуют о том, что СНБО должен найти адекватный ответ и на стремительное ухудшение ситуации на Донбассе. Террористы выдали официальный приказ на ведение «предупредительного огня» против украинского народа. Надо действовать!» - отмечает лидер «Европейской Солидарности».