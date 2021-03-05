Депутата Харьковского облсовета, который отказался говорить на украинском, исключили из фракции

В дальнейшем к нему должны применить процедуру императивного мандата.

Депутата Харьковского облсовета, который отказался говорить на украинском, исключили из фракции
Олександр Дорошенко
Фото: https://kh.depo.ua/

Депутата Харьковского областного совета от партии "Европейская Солидарность" Александра Дорошенко, который отказался выступать на государственном языке во время внеочередной сессии, исключили из фракции за нарушение закона о языке.

Об этом в Facebook сообщил глава ОО «Свитанок» Вадим Поздняков.

"Европейская Солидарность - Харьковщина исключила депутата Дорошенко из фракции за нарушение Закона о языке для применения в дальнейшем процедуры императивного мандата. Оперативно и адекватно отреагировали", - написал Поздняков.

Напомним, 4 марта Александр Дорошенко отказался выступать на государственном языке с трибуны во время внеочередной сессии Харьковского областного совета. После того, как один из депутатов из зала сделал замечание Дорошенко и попросил выступать на государственном языке, тот ответил также на русском: "Я буду тем языком, которым я, как говорится, лучше и увереннее себя чувствую".

Напомним, с 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания.

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