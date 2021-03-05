Депутата Харьковского облсовета, который отказался говорить на украинском, исключили из фракции

Депутата Харьковского областного совета от партии "Европейская Солидарность" Александра Дорошенко, который отказался выступать на государственном языке во время внеочередной сессии, исключили из фракции за нарушение закона о языке.

Об этом в Facebook сообщил глава ОО «Свитанок» Вадим Поздняков.

"Европейская Солидарность - Харьковщина исключила депутата Дорошенко из фракции за нарушение Закона о языке для применения в дальнейшем процедуры императивного мандата. Оперативно и адекватно отреагировали", - написал Поздняков.

Напомним, 4 марта Александр Дорошенко отказался выступать на государственном языке с трибуны во время внеочередной сессии Харьковского областного совета. После того, как один из депутатов из зала сделал замечание Дорошенко и попросил выступать на государственном языке, тот ответил также на русском: "Я буду тем языком, которым я, как говорится, лучше и увереннее себя чувствую".

Напомним, с 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания.