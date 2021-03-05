РоSSия должна начать выполнять мирные обязательства, а не перекладывать ответственность на других, - МИД
Украина максимально настроена на достижение прогресса, однако не видит готовности РоSSии к конструктиву.
РоSSия должна наконец прекратить перекладывать ответственность за эскалацию конфликта на Донбассе на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства.
Об этом заявил пресс-секретарь МИДа Олег Николенко, комментируя призыв спикера президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова к странам-членам "нормандской четверки" использовать свое влияние для предотвращения восстановления "полноценной войны" на Донбассе.
Николенко отметил, что роSSийская риторика о приближении к "опасной линии" ложится в логику войны, от которой до сих пор не могут отказаться в Кремле.
«Не Германию и Францию нужно призывать использовать свое влияние, а дать указание контролируемым Москвой вооруженным формированием соблюдать режим прекращения огня, разблокировать деятельность Трехсторонней контактной группы и финализировать долгожданные решения для улучшения жизни жителей по обе линии разграничения", - отметил спикер МИДа.
Он добавил, что речь идет о запуске КПВВ, гуманитарном разминировании, определении новых участков для разведения сил и средств и продвижения в освобождении удерживаемых лиц.
"Украина очень настроена на достижение прогресса по этим вопросам, однако мы не видим готовности РоSSии к конструктиву", - констатировал Николенко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле всерьез обеспокоены обострением ситуации в зоне конфликта на Донбассе. Он отметил, что партнеры из нормандской четверки должны "использовать свое влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не восстановилась". Пресс-секретарь Путина также вспомнил об "опасной черте", к которой, по его словам, близка ситуация.
Ранее сообщалось, что оккупационная власть "ДНР" заявила о выходе из перемирия и разрешила наемникам РФ открывать "предупредительный огонь". Украинская сторона ТКГ расценила такое заявление как угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.