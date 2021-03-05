На Донбассе оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня

Потерь в рядах Объединенных сил нет.

На Донбассе оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За прошедшие сутки, 4 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны пророSSийских боевиков. Боевых потерь среди украинских защитников нет. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ, сообщает пресс-центр ООС.

Так, возле Водяного, что недалеко от Донецка, противник вел огонь по направлению позиций украинских защитников, применив 120 мм миномет. Из минометов этого же калибра оккупанты совершили обстрел наших позиций неподалеку Водяного, что на Приазовье.

Вблизи Авдеевки роSSийско-оккупационные войска вели неприцельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Песков - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

Из ручного противотанкового гранатомета противник совершил несколько прицельных выстрелов в сторону позиций наших защитников у Павлополя. На этом же направлении был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения.

Неподалеку от Талаковки оккупанты прицельным огнем из станковых противотанковых гранатометов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку от Новозвановки вооруженные формирования РоSSийской Федерации прицельным огнем из стрелкового оружия обстреливали позиции украинских военных.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что оккупационная власть "ДНР" заявила о выходе из перемирия и позволила наемникам РФ открывать "предупредительный огонь". Украинская сторона ТКГ расценила такое заявление как угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

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