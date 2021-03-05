Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве

Решение было принято на заседании 26 февраля.

Президент Владимир Зеленский подписал Указ №85/2021, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно этому решению СНБО, Кабинет Министров вместе с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

В частности, необходимо установить наличие или отсутствие правовой определенности запрета гражданам Украины, которые имеют гражданство (или подданство) иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности или выполнять функции государства или местного самоуправления.

"По результатам такого анализа правительство в шестимесячный срок должно внести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, которые бы предусматривали запрет гражданам Украины, которые имеют гражданство (подданство) иностранного государства или подали документы (проходят процедуру) для приобретения иностранного гражданства, претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления; претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности, иметь допуск к государственной тайне, быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах, быть членом политической партии", - сказано в сообщении.

Также необходимо разработать и представить на рассмотрение парламента порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства (подданства) иностранного государства для граждан Украины, которые претендуют на вышеупомянутые позиции.

Кроме того, на законодательном уровне должен быть предусмотрен порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства. Для жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма этот порядок будет вводиться в действие только после восстановления территориальной целостности Украины.

За предоставление недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства должна быть установлена ответственность.

Также, согласно решению СНБО, правительство должно начать межгосударственный диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме государства-агрессора, направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным (множественным) гражданством.

Напомним, в мае Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта, разрешающего двойное граджданство.

Официально двойное гражданство в Украине запрещено, но де-факто паспорта иностранных государств имеют десятки тысяч украинцев.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выступил за двойное гражданство украинцев, но не с РФ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойцаЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
Словацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о ЗакарпатьеСловацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о Закарпатье
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Вблизи Пищевика погиб украинский военныйВблизи Пищевика погиб украинский военный
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко требует вынести на заседание СНБО вопрос вакцинации от коронавируса и обострения на ДонбассеПорошенко требует вынести на заседание СНБО вопрос вакцинации от коронавируса и обострения на Донбассе
Зеленский подписал закон об отмене бумажных трудовых книжекЗеленский подписал закон об отмене бумажных трудовых книжек
Зеленский подписал закон о конкурсах на должности в госслужбу с правками "под Витренко"Зеленский подписал закон о конкурсах на должности в госслужбу с правками "под Витренко"
Зеленский: хотел бы, чтобы вакцинация шла быстрееЗеленский: хотел бы, чтобы вакцинация шла быстрее
Зеленский ветировал изменения в закон "О предупреждении коррупции" по защите обличителейЗеленский ветировал изменения в закон "О предупреждении коррупции" по защите обличителей
Четыре "самолета Медведчука" вылетели из Украины еще до решения СНБО, - ГосавиаслужбаЧетыре "самолета Медведчука" вылетели из Украины еще до решения СНБО, - Госавиаслужба
Зеленский заявил об "очень положительных результатах" борьбы с роSSийской пропагандойЗеленский заявил об "очень положительных результатах" борьбы с роSSийской пропагандой
Зеленский предложил ЕС присоединиться к "Крымской платформе" новыми санкциямиЗеленский предложил ЕС присоединиться к "Крымской платформе" новыми санкциями
Зеленский вакцинировался от коронавирусаЗеленский вакцинировался от коронавируса
Зеленский поехал с рабочим визитом на ДонбассЗеленский поехал с рабочим визитом на Донбасс
Последние новости
Подгружаем последние новости