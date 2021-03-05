Место проведения съезда судей Украины перенесли после письма Авакова

Совет судей перенес место проведения XVIII съезда судей Украины из помещения Международного центра культуры и искусств в "Президент Отель" в Киеве .

Такое решение принято на внеочередном заседании 4 марта, информирует пресс-служба ССУ.

"Принято решение №11 о переносе места проведения XVIII съезда судей Украины из помещения Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины в "Президент Отель" на улице Госпитальной, 12", - сказано в сообщении.

Основанием для изменения места проведения съезда стало письмо министра внутренних дел Арсена Авакова, в котором Совету судей рекомендовалось изменить место проведения съезда судей Украины из соображений безопасности делегатов и участников форума.

XVIII съезд судей Украины состоится 9-11 марта 2021 года по адресу: г. Киев , ул. Госпитальная, 12 (конгресс-холл гостиницы "Президент Отель"). Съезд начнет работу в 10:00.

Напомним, очередной съезд судей был запланирован на начало апреля 2020 года. Его проведение отложили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и введенным в Украине карантином.

Позже проведение съезда было перенесено на конец февраля 2021-го.

Согласно Конституции, съезд судей Украины назначает 6 судей КСУ из 18-ти. Сейчас одно из мест в КСУ по этой квоте остается вакантным.