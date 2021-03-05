В ВСУ назвали число женщин на командных должностях

В украинской армии служат и работают около 57 тысяч военнослужащих-женщин и гражданских.

В ВСУ назвали число женщин на командных должностях
Фото: Макс Требухов

В Вооруженных силах Украины на должностях командиров взводов служит 109 женщин. Всего в украинской армии служат и работают около 57 тысяч военнослужащих-женщин и гражданских.

Об этом информирует пресс-служба ВСУ.

"В ВС Украины на должностях командиров взводов служит 109 женщин. В целом же, по состоянию на конец февраля, на командных должностях находятся более 900 офицеров-женщин", - сообщила на брифинге советник Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины по гендерным вопросам Виктория Арнаутова.

Она добавила, что на начало 2021 года в Вооруженных Силах Украины служат и работают около 57 тысяч военнослужащих-женщин и гражданских.

Ранее сообщалось, что женщинам-военным в США позволили заплетать косы и красить губы.

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