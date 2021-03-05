НАН отказалась отдать МВД корпус своего института, - СМИ

Ученый совет Института физиологии Национальной академии наук Украины отказался передавать Министерству внутренних дел лабораторный корпус.

Об этом сообщает Громадське.

Заведующая отделом сенсорной сигнализации Института физиологии Нана Войтенко рассказала, что 3 марта бюро президиума НАН Украины на своем заседании также решило отказать МВД . Оно постановило, что Академия наук "категорически не может положительно ответить на просьбу Авакова".

Войтенко подчеркнула, что это решение не может быть обжаловано, поскольку президиум является высшим органом управления Академии наук.

"Подготовлен и отправлен ему (главе МВД Арсену Авакову, - ред.) ответ о том, что в Институте рабочий корпус. Там расположено очень много оборудования, которое используют отделы не только те, которые расположены в этом корпусе, а и весь Институт. Более того, там есть Центр коллективного пользования, который использует вся Академия наук", - рассказала Войтенко.

В НАН пожаловались, что на фоне отказа Верховная Рада начинает кампанию по проверкам и обвинениям НАН. В частности, 2 марта был зарегистрирован проект постановления о создании временной следственной комиссии Рады "по вопросам расследования фактов коррупции, бездеятельности, приведения Национальной академии наук Украины и ее имущественного комплекса в упадок, а также потери государственных средств, имущества и земель, принадлежащих НАН". Автор проекта - депутат от "Слуги народа" Арсений Пушкаренко.

"Если они будут дальше настаивать, чтобы мы передали корпус, то мы будем поднимать международный резонанс. Потому что мы выполняем международные гранты, и мы не можем подводить наших партнеров из Еврокомиссии, мы выполняем также гранты Национального института здоровья США . Мы не можем остановить нашу работу", - отметила заведующая отделом сенсорной сигнализации института Нана Войтенко.

Ранее LB.ua сообщал, что Министерство внутренних дел Украины обратилось к Национальной академии наук Украины с просьбой "рассмотреть вопрос о возможности передачи объекта недвижимого имущества в сферу управления Национальной полиции Украины".

Как говорится в письме, "территориальные органы и подразделения полиции остро нуждаются в дополнительных зданиях и сооружениях для размещения личного состава на территории г. Киева ". И именно поэтому МВД надеется на "взаимопонимание и положительное решение данного вопроса".