Словацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о Закарпатье

Премьер-министр Словакии Игорь Матович лично извинился за шутку о "Закарпатье" в обмен на роSSийскую вакцину.

Об этом Матович написал в твиттере .

"Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Прошу прощения перед всеми украинцами за мою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия", - отметил словацкий премьер.

"Словакия - ваш друг", - добавил он, обозначив в заметке президента Украины Владимира Зеленского и главу МИД Дмитрия Кулебу.

Ранее сегодня за "неуместные заявления" Матовича извинился министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

Напомним, на этой неделе Словакия получила первую партию "Спутника V", не дожидаясь регистрации препарата в Европейском союзе. После получения роSSийской вакцины в правительстве страны разгорелся кризис. Две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции, в результате чего это может привести к досрочным парламентским выборам.

Комментируя закупку роSSийской вакцины, Матович подчеркнул, что главной его целью было - дать препарат жителям Словакии. При этом он пожаловался на заявления о том, что договоренности с россиянами автоматически означают якобы государственную измену. На вопрос журналиста, что он пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину". Однако, он сразу же отметил, что это была шутка.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что считает высказывание словацкого премьера некорректным и недружественным.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", - написал Кулеба в Twitter .

МИД Украины заявил, что требует от премьера Словакии официальных извинений.