Словацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о Закарпатье

"Словакия - ваш друг".

Словацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о Закарпатье
Фото: novinky.cz

Премьер-министр Словакии Игорь Матович лично извинился за шутку о "Закарпатье" в обмен на роSSийскую вакцину.

Об этом Матович написал в твиттере.

"Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Прошу прощения перед всеми украинцами за мою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия", - отметил словацкий премьер.

"Словакия - ваш друг", - добавил он, обозначив в заметке президента Украины Владимира Зеленского и главу МИД Дмитрия Кулебу.

Ранее сегодня за "неуместные заявления" Матовича извинился министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

Напомним, на этой неделе Словакия получила первую партию "Спутника V", не дожидаясь регистрации препарата в Европейском союзе. После получения роSSийской вакцины в правительстве страны разгорелся кризис. Две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции, в результате чего это может привести к досрочным парламентским выборам.

Комментируя закупку роSSийской вакцины, Матович подчеркнул, что главной его целью было - дать препарат жителям Словакии. При этом он пожаловался на заявления о том, что договоренности с россиянами автоматически означают якобы государственную измену. На вопрос журналиста, что он пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину". Однако, он сразу же отметил, что это была шутка.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что считает высказывание словацкого премьера некорректным и недружественным.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", - написал Кулеба в Twitter.

МИД Украины заявил, что требует от премьера Словакии официальных извинений.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойцаЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
Аксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войныАксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войны
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"
Блок рекламы


Похожие новости
Глава МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку своего премьера о ЗакарпатьеГлава МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку своего премьера о Закарпатье
МИД Украины требует от премьера Словакии официальных извиненийМИД Украины требует от премьера Словакии официальных извинений
Кулеба отреагировал на шутку премьера Словакии о "Закарпатье в обмен на роSSийскую вакцину"Кулеба отреагировал на шутку премьера Словакии о "Закарпатье в обмен на роSSийскую вакцину"
Премьер Словакии пошутил, что "пообещал" РоSSии Закарпатье за вакцину против ковидаПремьер Словакии пошутил, что "пообещал" РоSSии Закарпатье за вакцину против ковида
Премьер Индии сделал прививку отечественной вакциной от COVID-19Премьер Индии сделал прививку отечественной вакциной от COVID-19
Витренко: не уверен, что буду рассматривать другие предложения, кроме должности первого вице-премьера - министра энергетикиВитренко: не уверен, что буду рассматривать другие предложения, кроме должности первого вице-премьера - министра энергетики
На Закарпатье пограничники открыли стрельбу, чтобы остановить студентов из АлжираНа Закарпатье пограничники открыли стрельбу, чтобы остановить студентов из Алжира
Правящая партия Грузии выбрала кандидата на пост премьераПравящая партия Грузии выбрала кандидата на пост премьера
Грузинский премьер подал в отставкуГрузинский премьер подал в отставку
Витренко публично назвал причины, по которым требует отставки руководства "Нафтогаза"Витренко публично назвал причины, по которым требует отставки руководства "Нафтогаза"
Последние новости
Подгружаем последние новости