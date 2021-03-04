Принятие закона о НАБУ является одним из ключевых вопросов МВФ к Украине, - Шмыгаль

Также для МВФ необходимо усилить уголовную ответственность за ложь в декларациях и принять закон о ВСП.

Принятие законопроекта о Национальном антикоррупционном бюро является одним из ключевых пунктов среди вопросов Международного валютного фонда к Украине. Еще два вопроса - закон о Высшем совете правосудия и усиление ответственности за ложь в декларациях.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента LB.ua сообщил на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что Украина должна завершить в марте отопительный сезон с ограничением цены на газ не выше 6,99 грн за кубометр, а также согласовать с МВФ макропоказатели на два последующих года.

"Компромиссы по всем направлениям понятны, все три лежат в плоскости принятия соответствующих законов в Верховной Раде. По ВСП - это вопрос комиссии, по НАПК - и правительство, и президент просят поддержать именно уголовную ответственность за ложь в декларациях (сейчас это наказывается ограничением, а не лишением свободы. - Ред.). По НАБУ - два компромиссных законопроекта в Раде, она должна принять либо один, либо второй, и далее - изменения в Конституцию, это более длительный процесс. Правительство свой законопроект подало, он коррелируется с договоренностями с международными партнерами", - пояснил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что имеет "оптимистический взгляд" по поводу Международного валютного фонда, который недавно завершил свою онлайн-миссию в Украине и не выделил второй транш в рамках программы stand-by.

"У нас есть время как минимум до конца марта, пока не завершится ограничение цены на газ, и до июня - когда мы должны прийти к подписанию предварительного соглашения. Почему июнь - тогда надо начать работу по макрофину с Европой, чтобы к сентябрю его получить" , - добавил Шмыгаль.

Он заверил, что на казначейском счете Украины достаточно средств для оплаты всех обязательств - и внутренних, и внешних, и в гривне, и в валюте.

"В валюте это 1,5 млрд долларов - нам хватает этого до июля, и в будущем рассчитываем, что к сентябрю будем видеть, как идет работа по задолженности. Сентябрь будет сложный, как был сентябрь прошлого года, там большая сумма погашений, но мы уверенно смотрим на нашу работу", - отметил премьер-министр.

Шмыгаль также сообщил, что Украина пока не ведет переговоров о продлении программы МВФ или о новых программах. Работу в этом направлении планируют после получения второго транша.

Напомним, что Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении директора НАБУ Артема Сытника. После этого в Минфине заявили, что у МВФ есть вопросы в отношении решения Конституционного суда по поводу НАБУ. Фонд отмечал, что Украине нужно привести в соответствие свое законодательство.

В феврале Кабмин сообщил о проекте закона, изменяющего процедуру назначения директора НАБУ на конкурсную. Согласно проекту, должен состояться конкурс на должность, во время которого полномочия главы бюро должны перейти к первому заместителю директора. Сейчас это - Гизо Углава. Однако Денис Шмыгаль ранее отмечал, что Сытник будет директором до момента избрания нового. В общем, каденция Сытника в должности должна закончиться в апреле следующего года.