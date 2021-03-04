99-летнему супругу королевы Елизаветы сделали операцию на сердце

Он проведет в госпитале еще несколько дней.

99-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп перенес кардиологическую операцию в госпитале Святого Варфоломея в Лондоне.

Букингемский дворец сообщил, что герцог Эдинбургский успешно "перенес процедуру" в связи с выявленной у него ранее кардиологической проблемой. Отмечается, что 99-летний принц Филипп останется в клинике еще на несколько дней, передает ВВС.

В 2011 году принцу Филиппу в Папуортском госпитале в графстве Кембриджшир было сделано аортокоронарное шунтирование.

16 февраля этого года герцога Эдинбургского, которому в июне исполнится 100 лет, увезли на автомобиле из Виндзорского замка в госпиталь Эдуарда VII в районе Мэрилебон в центральном Лондоне, как было объявлено, в качестве меры предосторожности в связи с легким недомоганием. Конкретную причину не объявляли, было лишь сказано, что она не имела отношения к коронавирусу.

1 марта Букингемский дворец сообщил о переводе принца в лондонский госпиталь святого Варфоломея, куда его доставила машина скорой помощи. Персонал закрывал от журналистов карету "скорой" большими зонтиками.

Госпиталь святого Варфоломея известен крупнейшим в Европе кардиологическим отделением с 10 операционными. Это также старейшая больница Британии, которой в 2023 году исполнится 900 лет.