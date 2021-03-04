Тимошенко считает, что вопрос земли, тарифов, легализации игорного бизнеса и марихуаны следует вынести на референдум

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что, как только президент подпишет закон о всеукраинском референдуме, ее фракция инициирует "волеизъявление по ключевым для страны вопросам". Об этом она сообщила во время брифинга.

«Мы знаем, что, согласно принятому закону о народовластии, очень сложно провести референдум. Но мы будем вместе с людьми и поможем его организовать, чтобы люди могли выразить свое категорическое «нет» продаже сельскохозяйственной земли, легализации игорного бизнеса и марихуаны, распродаже стратегической собственности. Мы обязательно поставим вопрос и о тарифах - нужно продавать людям украинский газ по украинским ценам», - отметила Юлия Тимошенко.

Также лидер «Батькивщины» напомнила, что ее команда продолжает собирать подписи для проведения внеочередной сессии, "на которой можно будет справедливо решить вопрос тарифов и убрать коррупцию на их образовании". «Слуга народа» между тем, по ее словам, не поставила ни одной подписи.

«Сегодня не рассматриваются наши законопроекты о снижении тарифов, введении медицинской реформы или индексации пенсий. Главный вопрос для монобольшинства - решить, кто будет собирать взятки от раздачи лицензий на открытие игорного бизнеса. А вместо обещанных 4 миллиардов гривен поступлений в бюджет, они снимают налоги с него. Неплохо было бы НАБУ выяснить, кто стоит за этими законами. «Батькивщина» за все, что касается игорного бизнеса, голосует «против» и призывает парламент не давать голоса за этот хлам», - подчеркнула Юлия Тимошенко.