РоSSия не захватила бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг

РоSSийская Федерация не оккупировала бы Крым, если бы Украина по состоянию на 2014 год была участницей НАТО, поскольку другие участники Альянса вступились бы за нее.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем выступлении в Колледже Европы в Брюгге, передает "РБК-Украина".

"Мой короткий ответ - этого бы не произошло, потому что цель существования НАТО - защищать каждого союзника", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что в НАТО действует правило "один за всех и все за одного", если атакуют одного из союзников.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поговорил по телефону со Столтенбергом и назвал ПДЧ в НАТО ближайшей целью Украины.