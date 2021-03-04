РоSSия не захватила бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг

"Цель существования Альянса - защищать каждого союзника".

РоSSия не захватила бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг
Єнс Столтенберг
Фото: сріншот відео

РоSSийская Федерация не оккупировала бы Крым, если бы Украина по состоянию на 2014 год была участницей НАТО, поскольку другие участники Альянса вступились бы за нее.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем выступлении в Колледже Европы в Брюгге, передает "РБК-Украина".

"Мой короткий ответ - этого бы не произошло, потому что цель существования НАТО - защищать каждого союзника", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что в НАТО действует правило "один за всех и все за одного", если атакуют одного из союзников.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поговорил по телефону со Столтенбергом и назвал ПДЧ в НАТО ближайшей целью Украины.

РоSSия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Украина и большинство стран мира не признают присоединения полуострова к РФ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойцаЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
Аксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войныАксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войны
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийский суд приговорил крымчанина Олега Приходько к пяти годам заключенияРоSSийский суд приговорил крымчанина Олега Приходько к пяти годам заключения
Украина выходит из соглашения СНГ по сотовой связиУкраина выходит из соглашения СНГ по сотовой связи
Зеленский предложил ЕС присоединиться к "Крымской платформе" новыми санкциямиЗеленский предложил ЕС присоединиться к "Крымской платформе" новыми санкциями
Офис прокурора Вены решил не расследовать деятельность архитектурного бюро в КрымуОфис прокурора Вены решил не расследовать деятельность архитектурного бюро в Крыму
Украина начала введение санкций в отношении австрийской компании из-за оперного театра в Крыму, - МИДУкраина начала введение санкций в отношении австрийской компании из-за оперного театра в Крыму, - МИД
СБУ открыла более 22 тыс. уголовных дел за преступления против Украины во время оккупации Крыма и Донбасса
Умер первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий ЗленкоУмер первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко
РоSSия наконец пропустила гуманитарную помощь на оккупированные территории ДонбассаРоSSия наконец пропустила гуманитарную помощь на оккупированные территории Донбасса
В Крыму пересохли два водохранилища - мониторингВ Крыму пересохли два водохранилища - мониторинг
В Черном море начались военные учения НАТОВ Черном море начались военные учения НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости