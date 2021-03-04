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2021-03-04
Мэр Ивано-Франковска вакцинировался от коронавируса
Оппозиционный чиновник призвал всех делать прививки.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вакцинировался от коронавируса.
Укол "остаточной дозой" вакцины AstraZeneca (Covishield) индийского производства ему сделали в четверг в Центральной городской клинической больнице.
"Всем рекомендую вакцинироваться. Я не сторонник центральной власти, но надо понимать, что вакцинация - один из самых эффективных методов борьбы с пандемией", - сказал Марцинкив.
Напомним, что Ивано-Франковская область с 26 февраля находится в "красной зоне".
За последние сутки там обнаружили 776 новых случаев коронавирусной болезни, 13 человек умерли.