Мэр Ивано-Франковска вакцинировался от коронавируса

Оппозиционный чиновник призвал всех делать прививки.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вакцинировался от коронавируса.

Укол "остаточной дозой" вакцины AstraZeneca (Covishield) индийского производства ему сделали в четверг в Центральной городской клинической больнице.

"Всем рекомендую вакцинироваться. Я не сторонник центральной власти, но надо понимать, что вакцинация - один из самых эффективных методов борьбы с пандемией", - сказал Марцинкив.

Напомним, что Ивано-Франковская область с 26 февраля находится в "красной зоне".

За последние сутки там обнаружили 776 новых случаев коронавирусной болезни, 13 человек умерли.

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