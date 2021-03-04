В Кировоградской области пытались создать фейковые ОТО

На эти общины пытались регистрировать предприятия.

Служба безопасности Украины отчиталась о блокировании деятельности группы лиц, которые пытались создать фейковые объединенные территориальные общины и пытались регистрировать на себя предприятия.

Об этом говорится на сайте СБУ.

Созданные ими органы дублировали названия действующих ОТО, для них разработали фиктивные регистрационные документы, уставы, печати и удостоверения.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В одной из социальных сетей организаторы создали страницу, через которую призвали местных жителей присоединиться к псевдогосударственным образованиям. В частности, сотрудники спецслужбы задокументировали, что от имени таких "псевдоОТО" присылались письма предприятиям и учреждениям с требованием передать имущество на баланс.

СБУ считает, что создание фейковых общин должно было привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

В рамках открытого уголовного производства по ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Уже прошли обыски, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны и компьютеры, документы, печатная продукция, что подтверждает противоправную деятельность.

Напомним, что в 2020 году в Украине было проведено централизованное объединение населенных пунктов в общины. Решением Кабинета министров были утверждены административные центры и территории 1470 территориальных общин в 24 областях.

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