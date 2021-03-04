Дунайское пароходство сообщило об обысках СБУ

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" сообщило, что 3 марта сотрудники управления Службы безопасности Одесской области провели обыски на предприятии в связи с расследованием дела о дочерней компании BSC Business Shipping Company.

Об этом сообщила пресс-служба АО в фейсбуке.

Отмечается, что обыски проводятся на основании решения Приморского районного суда Одессы.

"Украинское Дунайское пароходство" отмечает, что создает все необходимые условия для работы правоохранителей, однако считает обыски нецелесообразными.

"Украинское Дунайское пароходство создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов. Сотрудниками компании предоставляется вся запрашиваемая информация. В то же время отмечаем, что подобные действия представителей СБУ выглядят преувеличенными и нецелесообразными в текущей ситуации - УДП открыто и готово к сотрудничеству. Кроме того, действия правоохранителей делают невозможным выполнение программы президента Украины Владимира Зеленского по привлечению иностранных инвесторов и партнеров, подрывают микроклимат внутри компании, препятствуют работе, негативно влияют на деловую репутацию и имидж предприятия, а также наносят материальный ущерб пароходству, что в свою очередь уже сделало невозможной выплату заработных плат сотрудникам и морякам", - говорится в сообщении.

В ближайшее время УДП намерено обратиться в Кабинет министров, Министерство инфраструктуры, Офис президента и центральное руководство СБУ для "поиска цивилизованных путей сотрудничества".

"УДП строит отношения с правоохранительными органами Украины на принципах открытости, прозрачности и конструктива. Компания всегда открыта к сотрудничеству и готова помочь в проведении следственных действий, а также предоставить доступ ко всей необходимой для расследования информации", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 8 октября прошлого года в одесских офисах ОПЗЖ провели обыски по делу о незаконной продаже барж Дунайского пароходства.

Позже сотрудники Службы безопасности заблокировали противоправную деятельность коммерсантов, присвоивших судна ЧАО "Украинское Дунайское пароходство", которое подчиняется Министерству инфраструктуры. Оперативники спецслужбы установили, что сделка была организована в 2017-2018 годах руководством одной из коммерческих структур, которая арендовала у пароходства 32 баржи. Затем злоумышленники незаконно перевезли судна в одну из стран Черноморского бассейна и переоборудовали их. После этого баржи по поддельным документам использовались в Украине.

Украинское Дунайское пароходство - одна из крупнейших судоходных компаний и в Украине, и в Придунайском регионе. На сайте компании сказано, что она производит 20% транспортной продукции вдоль 2400 км от устья реки Дунай до порта Кельгайм, Германия. Флот УДП насчитывает 75 самоходных судов и 245 единиц несамоходного флота.