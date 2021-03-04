В Конституционном Суде произошел спор за место Тупицкого

Заместитель главы КСУ Головатый во время рассмотрения дела занял место председателя суда.

В Конституционном Суде произошел спор за место Тупицкого
Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Заместитель главы Конституционного Суда Сергей Головатый занял место отстраненного председателя суда Александра Тупицкого при рассмотрении дела по представлению Уполномоченного Верховной Рады относительно конституционности Закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

Как передает "Укринформ", по этому поводу между Головатым и судьей Александром Литвиновым произошла перепалка.

"Сергей Петрович, у нас что, изменилась схема рассадки в зале?" - спросил Литвинов.

"Я оставлю этот вопрос без ответа", - ответил Головатый.

"Сергей Петрович, я прошу занять свое место. У нас не было специального пленарного заседания, на котором вы были бы назначены главой Конституционного Суда Украины", - настаивал Литвинов, однако Головатый ему не ответил и продолжал вести заседание на месте Тупицкого.

Напомним, в период отстранения главы КС Тупицкого на заседаниях Палаты суда председательствует его заместитель Сергей Головатый, однако до 4 марта он это осуществлял со своего места.

29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. Перед тем прокуратура сообщала, что Тупицкий подозревается в оказании влияния на свидетеля путем подкупа, а также в даче ложных показаний. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

3 февраля Верховный Суд отказал Тупицкому в открытии производства, мотивируя тем, что его не следует рассматривать по правилам административного судопроизводства. 1 марта Тупицкий вновь обжаловал в Верховном Суде указ президента №607/2020 об отстранении его от должности судьи. Верховный Суд оставил иск без движения.

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