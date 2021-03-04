Рада рассмотрит вопрос о национализации "Мотор Сичи", - Арахамия

Законопроект планируют представить на этой неделе.

Рада рассмотрит вопрос о национализации "Мотор Сичи", - Арахамия
Фото: mintrans.news/

В Верховную Раду внесут законопроект о национализации завода "Мотор Сич", заявил в среду глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии "Прямому".

"На этой неделе мы будем подавать законопроект о национализации "Мотор Сичи". Известно, что наложили санкции против китайских компаний. Этот вопрос обороноспособности. Для того, чтобы урегулировать правовой статус этой компании, которая является крупным строителем двигателей для вертолетов", - сказал Арахамия.

Напомним, что 4 сентября 2020 года китайские инвесторы "Мотор Сичи" направили Министерству юстиции Украины сообщение об инвестиционном споре с требованием возместить 3,5 миллиарда долларов. В начале декабря китайская сторона направила обращение в международный арбитраж согласно договору между Украиной и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Китайцы еще в 2016 году договорились с владельцем "Мотор Сичи" Вячеславом Богуслаевым о покупке завода, но сделка не была завершена из-за вмешательства государства.

В июле 2017 года СБУ возбудила уголовное производство о диверсии, а с апреля 2018 года, по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств, акции "Мотор Сичи" находятся под арестом.

В январе 2021 года США внесли в "черный список" китайскую компанию Skyrizon, которая пытается приобрести "Мотор Сич" вместе с украинским бизнесменом Александром Ярославским.

Украина вслед ввела санкции против Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. и ее дочерних компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited, а также Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. и трех граждан Китая, среди которых владелец Skyrizon Ван Цзин и президент компании Ду Тао.

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