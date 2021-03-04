Оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня, военный ВСУ получил ранения

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 3 марта, в районе проведения ООС было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

РоSSийско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Из станковых противотанковых гранатометов противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций около Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку Каменки украинских защитников обстреляли из стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка роSSийско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня, применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В результате обстрела пулевое ранение получил военнослужащий ВСУ. Его доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники отвечали ответным огнем.

О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

"Основной целью действий Вооруженных формирований РФ является провоцирование подразделений ВС Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В некоторых случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину, якобы из-за обстрела со стороны ВСУ. Это свидетельствует о широком использовании противником манипуляций и искажения информации для достижения своих целей", - отметили в штабе.

С начала текущих суток, 4 марта, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Утром, в районе Водяного, что недалеко от Донецка, противник произвел несколько выстрелов в направлении украинских защитников, применив 120 мм минометы. А вблизи Песков оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов.

На провокации противника воины открывали ответный огонь.

Напомним, оккупационная власть "ДНР" разрешила боевикам открывать "предупредительный" огонь по позициям ВСУ. Таким образом, боевики больше не пытаются прикрывать свои обстрелы необходимостью ведения ответного огня и фактически выходят из режима перемирия.