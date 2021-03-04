Уволенный судья Емельянов планирует обратиться в Верховный суд и восстанавливаться в должности

Экс-судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов считает свое увольнение политически ангажированным и планирует обжаловать его. Его адвокат Ярослав Белявский назвал действия Высшего совета правосудия "правовым нигилизмом", пишет hromadske.

Защитник Емельянова добавил, что уволенный судья будет обращаться с иском в Верховный суд и надеется на восстановление в должности.

При этом адвокат обвинил Высший совет правосудия в "незаконных действиях": "юридически необоснованная поспешность принятия этого решения ВСП свидетельствует о том, что оно принималось под политическим давлением на его членов. Но именно тем, кто решение принял, придется отвечать за совершенные незаконные действия" .

Напомним, что 2 марта Высший совет правосудия уволил Артура Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины за "совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями". Процесс увольнения еще в 2018 году инициировала Вторая дисциплинарная палата ВСП. Она установила, что судья Емельянов, используя служебное положение, оказывал влияние на судей Хозяйственного суда города Киева и вмешивался в процесс осуществления судопроизводства.

В 2016 году судьям Емельянову и Виктору Татькову (экс-глава Высшего хозсуда) объявили подозрения по статьям уголовного кодекса "вмешательство в деятельность судебных органов" и "незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота". На тот момент генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что "эти лица в 2011-2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений". По словам Луценко, тогда исследовалось около 7 тыс. случаев незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел и заявлений, вмешательство в деятельность судей с целью вынесения ими нужных злоумышленникам неправосудных решений в хозяйственных судах всех инстанций.

За год до того Госфинмониторинг добился ареста 13 млн швейцарских франков (тогда - почти 300 млн грн) на зарубежных счетах Емельянова. Однако в результате средства не арестовали. Банкир Сергей Дядечко заявил, что панамская компания Restwood Products Corporation, счетом которой в банке, по данным ГПУ, распоряжалась экс-супруга судьи Емельянова, принадлежит ему. Печерский райсуд Киева признал, что в ГПУ нет достаточных доказательств того, что Светлана Емельянова распоряжалась этими деньгами, и отклонил ходатайство об аресте.

В Общественном совете доброчестности судью Емельянова называли "лицом судебной системы Януковича" (в его время он был заместителем главы Высшего хозсуда), а журналисты "Схем" в 2017 году обнародовали расследование об имуществе судьи. Согласно ему, семья Емельянов владела элитным имуществом в разных странах.