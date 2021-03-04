Минюст утвердил новый перечень животных, которых занесут в Красную книгу Украины

Среди новых животных: рак толстопалый, веретенник большой, обыкновенный подуст и суслик малый.

Минюст утвердил новый перечень животных, которых занесут в Красную книгу Украины
Червона книга України
Фото: acmc.com.ua

Министерство юстиции утвердило новый перечень видов животных, которых занесут в четвертую редакцию Красной книги Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"Это результат многолетней работы большого коллектива ученых из разных научных учреждений, прежде всего, Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины", - отмечается в сообщении.

Обновленный перечень включает 687 видов животных. Для сравнения, в третье издание Красной книги Украины 2009 года было занесено 543 вида животных.

Список содержит 14 видов кольчатых червей (в перечне 2009 года - 8 видов), моллюсков - 53 (19), членистоногих - 357 (263), хордовых - 260 (245). В него внесли 171 новый вид животных, среди которых: три вида кольчатых червей; 36 - моллюсков, 112 - членистоногих, и 17 хордовых.

Среди новых животных: рак толстопалый; водомерка наяда; коконопряд золотистый; веретенник большой; тритон гребенчатый; ящерица Линдгольма; бычок Штайница; речной угорь; обыкновенный подуст; суслик малый.

В зависимости от состояния видов и степени угрозы их исчезновения виды распределены по категориям:

  • недостаточно известные (28 видов);
  • исчезающие (162);
  • уязвимые (277);
  • редкие (201);
  • исчезнувшие (8);
  • неоцененные (11).

"В Красную книгу Украины в первую очередь вносят реликтовые и эндемичные виды, виды, находящиеся на границе ареала, виды, имеющие особую научную ценность, а также виды, распространение которых быстро уменьшается в результате хозяйственной деятельности человека. Это означает, что для этих видов будут использоваться усиленные меры для их сохранения и охраны", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2019 года кассационный суд в составе Верховного Суда отказал охотникам в иске к министру экологии об отмене приказа о внесении лосей в Красную книгу.

В января 2018 года Минюст зарегистрировал приказ Минприроды о внесении лося европейского в Красную книгу Украины. 27 ноября Окружной админсуд Киева отменил этот приказ. 8 апреля 2019 года шестой Апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда.

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