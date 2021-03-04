Зеленский: хотел бы, чтобы вакцинация шла быстрее

Президент сказал, что после прививки жив и здоров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на более быстрые темпы вакцинации от коронавируса в Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, который находится в Киеве с визитом.

"Сейчас в Украине вакцина есть. Очень хочется, чтобы в Украине было много людей, которые хотят вакцинироваться. Важно на своем примере показывать, что это безопасно. И хочу вам сказать: я стою сейчас перед вами живой и здоровый. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вакцинация в Украине проходила более быстрыми шагами. Пока темпы не очень быстрые", - сказал Зеленский.

Он сказал, что считает доступную в Украине вакцину Covishield, индийский аналог вакцины AstraZeneca, качественной.

Напомним, что в Украине пока вакцинировали меньше 7 тыс. человек, темпы вакцинации - менее 2 тысяч человек в сутки.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов надеется, что до конца текущей или начала следующей недели медицинская система страны выйдет на показатель 10 тысяч вакцинаций в сутки.

Он также уверен, что медицинская система способна будет обеспечить 5-7 млн вакцинаций в месяц.