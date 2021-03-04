Оккупанты в Донбассе обстреляли украинские позиции, один военный ранен
Состояние здоровья военного - удовлетворительное.
РоSSийско-оккупационные войска недалеко от населенного пункта Причепиловка Луганской области обстреляли позиции украинских военных. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.
Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".
"Сегодня, 3 марта, недалеко от населенного пункта Причепиловка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", роSSийско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников, применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военный оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного - удовлетворительное.
"В ответ на обстрелы противника украинские защитники открыли огонь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка", - говорится в сообщении.
О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Напомним, сегодня оккупационная власть "ДНР" заявила о выходе из перемирия и разрешила наемникам РФ открывать "упреждающий огонь". Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сразу заявил протест против этого заявления.
"Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей", - подчеркнул Кравчук.