Оккупанты в Донбассе обстреляли украинские позиции, один военный ранен

РоSSийско-оккупационные войска недалеко от населенного пункта Причепиловка Луганской области обстреляли позиции украинских военных. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 3 марта, недалеко от населенного пункта Причепиловка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", роSSийско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников, применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военный оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного - удовлетворительное.

"В ответ на обстрелы противника украинские защитники открыли огонь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Напомним, сегодня оккупационная власть "ДНР" заявила о выходе из перемирия и разрешила наемникам РФ открывать "упреждающий огонь". Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сразу заявил протест против этого заявления.