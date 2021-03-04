?Офис президента хочет проанализировать судебные решения в отношении ветеранов и общественных деятелей с 2014 года

"Сотни ветеранов и активистов подверглись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии РоSSии".

В Офисе президента Владимира Зеленского предлагают создать механизм для анализа решений судов в отношении ветеранов войны и общественных деятелей.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"В качестве ответа на запрос общества на справедливость в судах в Офисе Президента инициирована разработка механизма по анализу актуальных и резонансных уголовных дел и приговоров за период с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с роSSийской агрессией, ее гибридными проявлениями и могли стать жертвами произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей", - говорится в сообщении.

В ОП не исключают, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подвергшись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии РоSSии.

"Нужно законным образом обеспечить проверку юридической чистоты всех решений, которые тогда принимались, всех обстоятельств соответствующих дел и того, почему люди подверглись несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства", - отметили у Зеленского.

Также предлагается инициировать исследование уголовных производств, которые начаты в 2014 году по фактам нападений на общественных деятелей и до сих пор не завершены установлением всех виновных.

В ОП состоялось первое совещание под председательством Андрея Ермака, в котором приняли участие представители правоохранительных органов и депутатского корпуса, Министерства по делам ветеранов и уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

"Соответствующий механизм будет реализован для возвращения справедливости ветеранам и активистам. Если, начиная с 2014 года были сделаны негодные вещи относительно ветеранов и общественных деятелей, если начинались безосновательные уголовные дела против этих граждан, но блокировалось расследование уголовных производств по фактам нападений на них, то это должно получить надлежащий ответ от государства", - отметили в Офисе президента.

Напомним, 10 февраля Апелляционный суд отказался отменить арест музыканта Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате подрыва его авто. К декабрю 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтерку Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями".