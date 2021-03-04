Офис президента хочет проанализировать судебные решения в отношении ветеранов и общественных деятелей с 2014 года

"Сотни ветеранов и активистов подверглись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии РоSSии".

?Офис президента хочет проанализировать судебные решения в отношении ветеранов и общественных деятелей с 2014 года
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

В Офисе президента Владимира Зеленского предлагают создать механизм для анализа решений судов в отношении ветеранов войны и общественных деятелей.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"В качестве ответа на запрос общества на справедливость в судах в Офисе Президента инициирована разработка механизма по анализу актуальных и резонансных уголовных дел и приговоров за период с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с роSSийской агрессией, ее гибридными проявлениями и могли стать жертвами произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей", - говорится в сообщении.

В ОП не исключают, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подвергшись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии РоSSии.

"Нужно законным образом обеспечить проверку юридической чистоты всех решений, которые тогда принимались, всех обстоятельств соответствующих дел и того, почему люди подверглись несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства", - отметили у Зеленского.

Также предлагается инициировать исследование уголовных производств, которые начаты в 2014 году по фактам нападений на общественных деятелей и до сих пор не завершены установлением всех виновных.

В ОП состоялось первое совещание под председательством Андрея Ермака, в котором приняли участие представители правоохранительных органов и депутатского корпуса, Министерства по делам ветеранов и уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

"Соответствующий механизм будет реализован для возвращения справедливости ветеранам и активистам. Если, начиная с 2014 года были сделаны негодные вещи относительно ветеранов и общественных деятелей, если начинались безосновательные уголовные дела против этих граждан, но блокировалось расследование уголовных производств по фактам нападений на них, то это должно получить надлежащий ответ от государства", - отметили в Офисе президента.

Напомним, 10 февраля Апелляционный суд отказался отменить арест музыканта Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате подрыва его авто. К декабрю 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтерку Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойцаЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
Аксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войныАксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войны
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийский суд приговорил крымчанина Олега Приходько к пяти годам заключенияРоSSийский суд приговорил крымчанина Олега Приходько к пяти годам заключения
Четыре "самолета Медведчука" вылетели из Украины еще до решения СНБО, - ГосавиаслужбаЧетыре "самолета Медведчука" вылетели из Украины еще до решения СНБО, - Госавиаслужба
Житель Харькова получил три года за поджог волонтерской палаткиЖитель Харькова получил три года за поджог волонтерской палатки
Офис прокурора Вены решил не расследовать деятельность архитектурного бюро в КрымуОфис прокурора Вены решил не расследовать деятельность архитектурного бюро в Крыму
ВАКС отменил постановление о закрытии дела в отношении экс-министра энергетики НасаликаВАКС отменил постановление о закрытии дела в отношении экс-министра энергетики Насалика
Украина начала введение санкций в отношении австрийской компании из-за оперного театра в Крыму, - МИДУкраина начала введение санкций в отношении австрийской компании из-за оперного театра в Крыму, - МИД
"Слуга народа" хочет создать молодежное крыло партии, которое "будет разделять идеи и принципы президента""Слуга народа" хочет создать молодежное крыло партии, которое "будет разделять идеи и принципы президента"
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
В ВОЗ считают, что победить пандемию до конца года нереально, но можно справиться с самыми тяжелыми последствиямиВ ВОЗ считают, что победить пандемию до конца года нереально, но можно справиться с самыми тяжелыми последствиями
Счета Януковича в Швейцарии могут оставаться замороженными еще три годаСчета Януковича в Швейцарии могут оставаться замороженными еще три года
Последние новости
Подгружаем последние новости