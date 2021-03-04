Оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Потерь среди военных нет.

Оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Все нарушения совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Из станковых противотанковых гранатометов противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций у Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку Каменки - из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов нет.

Также в штабе напомнили, что сегодня сепаратистские СМИ ОРДО распространили провокационное сообщение относительно получения разрешения на ведение "упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек Украинской армии".

"Украинская сторона СЦКК напоминает, что подобного рода заявления являются откровенными провокациями, направленными на оправдание наемниками провокационных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Это также свидетельствует о потере контроля со стороны РФ над вооруженными формированиями ОРДЛО, что может привести к срыву договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года", - отметили в штабе.

Кроме того, оккупанты с целью дискредитации правительства Украины тиражирую сообщения о препятствовании украинской стороной работы КПВВ. В СЦКК отметили, что работа контрольных пунктов продолжается в штатном режиме и никаких препятствий в движении грузов и пересечении линии разграничения гражданскими лицами не было.

Напомним, сегодня оккупационная власть "ДНР" заявила о выходе из перемирия и разрешила наемникам РФ открывать "упреждающий огонь". Глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук сразу заявил протест против этого заявления.

"Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей", - подчеркнул Кравчук.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойцаЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
Аксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войныАксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войны
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты в Донбассе обстреляли украинские позиции, один военный раненОккупанты в Донбассе обстреляли украинские позиции, один военный ранен
За прошедшие сутки оккупанты один раз нарушили мирные договоренности на ДонбассеЗа прошедшие сутки оккупанты один раз нарушили мирные договоренности на Донбассе
На Донбассе зафиксирован пролет роSSийского беспилотника - штаб ООСНа Донбассе зафиксирован пролет роSSийского беспилотника - штаб ООС
За сутки оккупанты семь раз открывали огонь на ДонбассеЗа сутки оккупанты семь раз открывали огонь на Донбассе
Оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огоньОккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огонь
Оккупанты стреляли возле Луганского, Южного, Марьинки и ВодяногоОккупанты стреляли возле Луганского, Южного, Марьинки и Водяного
Вчера на Донбассе ранения и боевые травмы получили 11 украинских военныхВчера на Донбассе ранения и боевые травмы получили 11 украинских военных
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойцаЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
Оккупанты на Донбассе применяют запрещенное оружие, с начала суток ранены 10 украинских бойцовОккупанты на Донбассе применяют запрещенное оружие, с начала суток ранены 10 украинских бойцов
Кулеба: для прогресса на Донбассе нужен саммит "нормандской четверки"Кулеба: для прогресса на Донбассе нужен саммит "нормандской четверки"
Последние новости
Подгружаем последние новости