Оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Все нарушения совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Из станковых противотанковых гранатометов противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций у Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку Каменки - из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов нет.

Также в штабе напомнили, что сегодня сепаратистские СМИ ОРДО распространили провокационное сообщение относительно получения разрешения на ведение "упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек Украинской армии".

"Украинская сторона СЦКК напоминает, что подобного рода заявления являются откровенными провокациями, направленными на оправдание наемниками провокационных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Это также свидетельствует о потере контроля со стороны РФ над вооруженными формированиями ОРДЛО, что может привести к срыву договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года", - отметили в штабе.

Кроме того, оккупанты с целью дискредитации правительства Украины тиражирую сообщения о препятствовании украинской стороной работы КПВВ. В СЦКК отметили, что работа контрольных пунктов продолжается в штатном режиме и никаких препятствий в движении грузов и пересечении линии разграничения гражданскими лицами не было.

Напомним, сегодня оккупационная власть "ДНР" заявила о выходе из перемирия и разрешила наемникам РФ открывать "упреждающий огонь". Глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук сразу заявил протест против этого заявления.