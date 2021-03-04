Оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе
Потерь среди военных нет.
С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Все нарушения совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Из станковых противотанковых гранатометов противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций у Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку Каменки - из стрелкового оружия.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов нет.
Также в штабе напомнили, что сегодня сепаратистские СМИ ОРДО распространили провокационное сообщение относительно получения разрешения на ведение "упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек Украинской армии".
"Украинская сторона СЦКК напоминает, что подобного рода заявления являются откровенными провокациями, направленными на оправдание наемниками провокационных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Это также свидетельствует о потере контроля со стороны РФ над вооруженными формированиями ОРДЛО, что может привести к срыву договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года", - отметили в штабе.
Кроме того, оккупанты с целью дискредитации правительства Украины тиражирую сообщения о препятствовании украинской стороной работы КПВВ. В СЦКК отметили, что работа контрольных пунктов продолжается в штатном режиме и никаких препятствий в движении грузов и пересечении линии разграничения гражданскими лицами не было.
Напомним, сегодня оккупационная власть "ДНР" заявила о выходе из перемирия и разрешила наемникам РФ открывать "упреждающий огонь". Глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук сразу заявил протест против этого заявления.
"Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей", - подчеркнул Кравчук.