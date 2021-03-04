Кличко как свидетель рассказал в суде о событиях во время Революции Достоинства

Мэра вызвали по требованию защитников бывших «беркутовцев».

Кличко как свидетель рассказал в суде о событиях во время Революции Достоинства

Мэр Киева Виталий Кличко дал показания в Святошинском районном суде столицы, который рассматривает дело расстрелов на Майдане Независимости в феврале 2014 года. Об этом сообщает его официальный сайт.

Кличко вызвали в суд по требованию защитников бывших «беркутовцев», которых обвиняют в убийствах активистов Революции Достоинства.

Виталий Кличко говорил о событиях, в которых принимал участие как народный депутат и один из лидеров Майдана. В частности, о начале акций после неподписания Виктором Януковичем Соглашения об ассоциации с ЕС, о реакции на избиение студентов в ночь на 30 ноября, о штурме силовиками дома Профсоюзов и переговорах лидеров Майдана с руководством государства. А также о трагических событиях – расстреле активистов Майдана на улице Институтской 18 и 20 февраля 2014 года.

Кличко опроверг предположение адвокатов бывших «беркутовцев», которые обвиняют мирных протестующих в применении против правоохранителей огнестрельного оружия.

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