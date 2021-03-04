РоSSийский суд приговорил крымчанина Олега Приходько к пяти годам заключения

Приходько обвиняли в подготовке к теракту и изготовлении бомбы.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в среду вынес приговор жителю Крыма Олегу Приходько. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима по обвинению в попытке теракта, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Первый год своего срока он должен провести в тюрьме-колонии, где заключенных постоянно содержат в камерах.

Кроме того, Приходько назначили 110 тысяч рублей (около 42 тысяч гривен) штрафа.

РоSSийское обвинение просило, чтобы его приговорили к 11 годам заключения и 200 тысяч рублей штрафа.

"Осуждаю незаконный приговор роSSийского суда и считаю это местью оккупационной власти господину Олегу за его проукраинскую позицию, ведь он публично называл незаконным присоединение Крыма к РоSSии. Подчеркиваю, что наш согражданин в своем почтенном возрасте и с тяжелыми хроническими заболеваниями может не выдержать таких условий содержания", - заявила Денисова.

Напомним, что оккупационная власть Крыма задержала Приходько в октябре 2019 года.

ФСБ РоSSии обвинила его в подготовке подрыва здания администрации Сак "с целью влияния на принятие органами власти решения о необходимости вхождения Республики Крым в состав Украины".

Кроме того, следствие утверждало, что Приходько "при неустановленных обстоятельствах" изготовил взрывное устройство, поместив тротиловую шашку в корпус от огнетушителя. Устройство он якобы хранил в своем гараже, где его во время обыска 9 октября обнаружили сотрудники ФСБ.

Приходько вину отрицал и заявлял о том, что взрывчатку ему подбросили во время обыска. Он считает, что его преследуют за публичную проукраинскую позицию.

Позже ему добавили еще один эпизод обвинения - планирование взрыва в здании генерального консульства РоSSии во Львове.

В Украине открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы) в связи с арестом Приходько в Крыму.