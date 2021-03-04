Экс-нардеп Рудьковский вернулся в Украину

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Экс-министр транспорта и бывший депутат Николай Рудьковський сообщил, что вернулся в Украину.

"Сегодня вернулся в Украину, поздравил маму с Днем рождения. Выражаю благодарность всем, кто прислал ей поздравления, - написал Рудьковский в фейсбуке и опубликовал фото.

Напомним, 25 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыто резонансное похищение топ-менеджера Нефтегаздобычи Олега Семинского, случившееся в 2012 году. Спецслужба не называет имени заказчика, однако перечисленные должности указывают на то, что это - Николай Рудьковский. Семинский обвинял его в преступлении сразу после похищения.

В декабря 2019 г. Московский суд приговорил Рудьковського к двум годам колонии общего режима за "нападение на посольство РФ в Киеве".

Рудьковский был министром транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, экс-нардеп VII созыва от Партии регионов (2012-2014). После разгона студенческого митинга 30 ноября 2013 года Рудьковский написал заявление о выходе из Партии регионов.

21 февраля 2014 года Рудьковский был инициатором внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта об импичменте Януковичу. 23 июня 2014-го Рудьковского избрали новым председателем Социалистической партии Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойцаЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
Аксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войныАксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войны
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"
Блок рекламы


Похожие новости
Степанов: поставки китайской вакцины Sinovac в Украину могут задержатьсяСтепанов: поставки китайской вакцины Sinovac в Украину могут задержаться
РоSSийская актриса получила трехлетний запрет на въезд в УкраинуРоSSийская актриса получила трехлетний запрет на въезд в Украину
Визит Шарля Мишеля в Украину - это особое проявление поддержки Украины со стороны ЕС, - ТочицкийВизит Шарля Мишеля в Украину - это особое проявление поддержки Украины со стороны ЕС, - Точицкий
Посол Украины в США Маркарова получила задание организовать визит Байдена в УкраинуПосол Украины в США Маркарова получила задание организовать визит Байдена в Украину
СБУ раскрыла похищение топ-менеджера Нефтегаздобычи Семинского - заказчиком был экс-нардеп РудьковскийСБУ раскрыла похищение топ-менеджера Нефтегаздобычи Семинского - заказчиком был экс-нардеп Рудьковский
Пресс-секретарь фюрера РФ назвал Украину недружественнойПресс-секретарь фюрера РФ назвал Украину недружественной
В Украину из пиратского плена вернулись моряки судна SteviaВ Украину из пиратского плена вернулись моряки судна Stevia
Ляшко анонсировал прибытие в Украину двух вакцин от COVID-19Ляшко анонсировал прибытие в Украину двух вакцин от COVID-19
Официальный Евросоюз раскритиковал Украину за коррупцию, тормозящую реформыОфициальный Евросоюз раскритиковал Украину за коррупцию, тормозящую реформы
РоSSийской актрисе запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения КрымаРоSSийской актрисе запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости