Экс-нардеп Рудьковский вернулся в Украину

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Экс-министр транспорта и бывший депутат Николай Рудьковський сообщил, что вернулся в Украину.

"Сегодня вернулся в Украину, поздравил маму с Днем рождения. Выражаю благодарность всем, кто прислал ей поздравления, - написал Рудьковский в фейсбуке и опубликовал фото.

Напомним, 25 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыто резонансное похищение топ-менеджера Нефтегаздобычи Олега Семинского, случившееся в 2012 году. Спецслужба не называет имени заказчика, однако перечисленные должности указывают на то, что это - Николай Рудьковский. Семинский обвинял его в преступлении сразу после похищения.

В декабря 2019 г. Московский суд приговорил Рудьковського к двум годам колонии общего режима за "нападение на посольство РФ в Киеве ".

Рудьковский был министром транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, экс-нардеп VII созыва от Партии регионов (2012-2014). После разгона студенческого митинга 30 ноября 2013 года Рудьковский написал заявление о выходе из Партии регионов.

21 февраля 2014 года Рудьковский был инициатором внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта об импичменте Януковичу. 23 июня 2014-го Рудьковского избрали новым председателем Социалистической партии Украины.