Порошенко о Медведчуке: мы освободили тысячи людей, это важнее моих белых перчаток

Экс-президент отметил, что осознавал репутационные риски, но судьба людей превалировала.

Порошенко о Медведчуке: мы освободили тысячи людей, это важнее моих белых перчаток
Фото: скрін відео

Лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко в видеообращении рассказал о коммуникации с народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком во время участия последнего в обмене удерживаемых лиц. По его словам Порошенко, сотрудничество с Медведчуком было осознанным, так как слишком много людей ждали освобождения.

«Летом четырнадцатого года, когда прекратили работу посольства, в рамках нормандского формата на роль коммуникатора между Киевом и Москвой определили Медведчука. Почему я на это осознанно согласился, понимая собственные политико-репутационные риски? Правда, не так трудно было предположить, что в будущем мне попытаются выставить за это счет? Да потому что тысячи людей находились в то время в роSSийском плену в качестве заложников Кремля. Чтобы их освободить, я готов был иметь дело хоть с чертом лысым», - заявил экс-президент.

«Иметь дело» - значит выходить из зоны собственного комфорта. Встречаться. Разговаривать по телефону, будь то Медведчук, или Грызлов, или Сурков, или Путин. И не всегда, согласно «лисьим правилам» дипломатии, говорить им то, что ты о них на самом деле думаешь. Потому что если ты искренне хочешь освободить людей, беседу точно не стоит начинать с того, чтобы послать собеседника к черту. Чего тогда звонил?» - добавил Порошенко.

Он напомнил, что тогда удалось провести несколько масштабных обменов, в результате которых "тысячи украинцев вернулись из плена домой", но принцип «наиболее ценных для РоSSии преступников не выдавать» нарушен не был.

«Это уже после нас выдали Путину Цемаха, участника и свидетеля для нидерландского суда причастности Путина к сбиванию малайзийского «Боинга». Это уже после нас по требованию Путина Зеленский освободил прямо со скамьи подсудимых беркутов, что расстреливали Майдан», - констатировал Порошенко.

При этом он добавил, что в политику Виктор Медведчук вернулся в 2019 году во время парламентских выборов.

«Наша коммуникация с Медведчуком прекратилась в начале восемнадцатого, когда стало ясно, что его кум Путин до президентских выборов никого освобождать не станет», - отметил экс-президент.

«Оглядываясь сейчас в четырнадцатый год, понимаю, что из решения, которое я тогда вынужденно принял по Медведчуку, мы выжали по максимуму. Мы освободили людей. Не первый раз мне за то решение пытаются выставить счет, и пусть. Главное - тысячи людей вернулись домой. Их жизнь важнее, чем мои белые перчатки», - отметил Петр Порошенко.

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