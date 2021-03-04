Рада получила документы для назначения выборов мэра Харькова, - Качура

Теперь вопрос назначения досрочных выборов в Харькове будет вынесен на заседание Комитета государственной власти и местного самоуправления Верховной Рады.

Рада получила документы для назначения выборов мэра Харькова, - Качура
Фото: фейсбук/Александр Тимошенко

Власти Харькова предоставили Верховной Раде документы, необходимые для назначения внеочередных выборов мэра города.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Александр Качура.

По его словам, теперь у парламента есть 90 дней для принятия решения о назначении выборов главы города.

"Харьковская власть все-таки предоставила необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра города. У Рады теперь есть 90 дней, чтобы принять решение. Ожидаем рассмотрения вопроса на заседании комитета государственной власти и местного самоуправления", - написал Качура.

Он также обнародовал документы для назначения внеочередных выборов мэра города, в частности копию решения Харьковского горсовета о досрочном прекращении полномочий Геннадия Кернеса.

Фото: Александр Качура
Фото: Олександр Качура

Напомним, Верховная Рада не может рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова из-за отсутствия некоторых необходимых для этого документов.

Для рассмотрения вопроса не хватало двух документов - копии свидетельства о смерти городского головы, заверенного печатью горсовета, а также решения совета о принятии к сведению факта смерти городского головы.

Геннадий Кернес победил по результатам первого тура выборов мэра Харькова. Он набрал более 50% голосов, поэтому второй тур не проводили. Во время выборов политик находился в немецкой клинике, куда был госпитализирован после перенесенного коронавируса.

9 января на первой сессии горсовета Кернеса объявили мэром без присяги. Это аргументировали тем, что он уже приносил присягу во время своей предыдущей каденции, поэтому сейчас она необязательна.

Геннадий Кернес умер 17 декабря. Повторные выборы мэра пока не назначали. До избрания нового главы города исполнять его обязанности будет секретарь горсовета Терехов.

31-го декабря Игорь Терехов направил в парламент обращение с просьбой назначить новые выборы мэра. Однако Рада не приняла соответствующего решения из-за отсутствия документов.

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