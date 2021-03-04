МИД Украины требует от премьера Словакии официальных извинений

"Особенно обидно звучат такие «шутки» в нынешних условиях роSSийской агрессии и оккупации Россией Крыма и части украинского Донбасса".

Министерство иностранных дел Украины пригласило временного поверенного в делах Словацкой Республики в Украине Матуша Корбу, которому был выражен протест из-за некорректных высказываний премьер-министра Словакии Игоря Матовича во время интервью словацкому радио "Экспресс".

"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений. Особенно оскорбительно для украинского народа звучат такие «шутки» в нынешних условиях роSSийской агрессии и оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также части украинского Донбасса", - говорится в официальном комментарии на сайте МИД .

Отмечается, что неуместные слова главы словацкого правительства "диссонируют с последовательной позицией Словакии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

" МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за некорректные высказывания. Посол Украины Юрий Мушка также совершил соответствующий демарш в МИД Словацкой Республики", - говорится в заявлении.

Напомним, на этой неделе Словакия получила первую партию "Спутника V", не дожидаясь регистрации препарата в Европейском союзе. После получения роSSийской вакцины в правительстве Словакии разгорелся кризис. Две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции, в результате чего это может привести к досрочным парламентским выборам.

Матович прокомментировал закупки роSSийской вакцины. Он отметил, что главной его целью было дать вакцину жителям Словакии. При этом он пожаловался на заявления о том, что договоренности с россиянами автоматически означают якобы государственную измену.

На вопрос журналиста, что он пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину". Однако он сразу же отметил, что это была шутка.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что считает высказывание словацкого премьера некорректным и недружественным.