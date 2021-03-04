Белый дом: "Мы не стремимся ни к перезагрузке наших отношений с РоSSией, ни к эскалации"

США ожидают, что эти отношения будут и впредь оставаться вызовом.

Белый дом: "Мы не стремимся ни к перезагрузке наших отношений с Россией, ни к эскалации"

Соединенные Штаты Америки осознают, что новые санкции против РоSSии не решат всех проблем, однако "перезагружать" отношения с Москвой Белый дом не собирается.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Дженнифер Псаки.

"Это (санкции - ред.) не должно было стать волшебным средством или концом сложных отношений с Россией ... Мы ожидаем, что эти отношения будут и дальше оставаться вызовом. Мы к этому готовы. И мы не стремимся ни к перезагрузке наших отношений с Россией, ни к эскалации", - сказала она.

По словам Псаки, США намерены сотрудничать с россиянами в областях, взаимодействие которых отвечает интересам национальной безопасности. При этом она отметила, что тон и тип отношений, которые президент Джо Байден намерен поддерживать с президентом РФ Владимиром Путиным, будут очень отличаться от предыдущей администрации".

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что власти США "обеспокоены злонамеренными шагами РоSSии".

"И мы, конечно, оставляем за собой право предпринять дополнительные шаги, принять дополнительные меры по завершении", - сказала Псаки.

Напомним, ранее Псаки сообщила, что Администрация президента Байдена не планирует приглашать РоSSию присоединиться к "Большой семерке" (G7), из которой РФ была исключена в 2014 году после оккупации украинского Крыма.

Накануне, 2 марта, США объявили о введении санкций в отношении семи роSSийских физических лиц из-за покушения на оппозиционера Алексея Навального с помощью нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок". Под санкции попали семь роSSийских граждан: Алексей Криворучко - заместитель министра обороны РФ, Павел Попов - заместитель министра обороны, Андрей Ярин - глава управления Кремля по внутренней политике, Александр Калашников - глава Федеральной службы исполнения наказаний, Александр Бортников - глава ФСБ, Игорь Краснов - генпрокурор РФ, Сергей Кириенко - первый заместитель главы администрации Кремля.

Речь идет о включении в список санкций SDN List. Это означает, что в США активы попавших в санкционный список людей замораживаются, а гражданам США запрещено вести с ними дела.

В МИД РоSSии назвали американские санкции "вражеским антироSSийским выпадом" и пообещали ответ.

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