Кулеба отреагировал на шутку премьера Словакии о "Закарпатье в обмен на роSSийскую вакцину"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал слова премьер-министра Словакии Игоря Матовича, который пошутил, что "пообещал" РоSSии Закарпатье за вакцину против ковида.

Глава МИД считает высказывание словацкого премьера некорректным и недружественным.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", - написал Кулеба в Twitter .

Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною. https://t.co/xB48xPzX90 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2021

Напомним, в интервью Radio Expres в ответ на вопрос журналиста о том, что пообещала Словакия РоSSии за поставку вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину". Он сразу отметил, что это шутка.

После получения роSSийской вакцины в правительстве Словакии разгорелся кризис. Две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции, в результате чего это может привести к досрочным парламентским выборам.