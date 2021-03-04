УДАР предложил ввести в советах по всей стране системы голосования, исключающие "кнопкодавство"

Во всех городских и областных советах следует ввести систему голосования, исключающую «кнопкодавство». Об этом говорится в заявлении партии "УДАР" Виталия Кличко, опубликованном на ее странице в Фейсбук.

В партии считают, что «кнопкодавство» подрывает доверие избирателей к депутатам.

«Партия «УДАР» призывает городские и областные советы по всей стране ввести систему, исключающую неперсональное голосование. Избиратели должны быть уверены, что их представители не злоупотребляют своими правами и обязанностями и голосуют исключительно индивидуально. Потому что каждая манипуляция и нечестное голосование подрывают доверие избирателей к депутатскому корпусу в целом», - говорится в заявлении.

В «УДАРе» напомнили, что последовательно отстаивали и отстаивают принципы персонального голосования с 2012 года.

«После выборов 2012 года народные депутаты фракции «УДАР» в парламенте инициировали и отстаивали введение в Верховной Раде системы, делающей невозможным голосование за другого депутата. Киев после избрания мэром лидера партии Виталия Кличко первым в Украине в 2015 году ввел систему голосования Рада-4 в Киевсовете. То есть уже почти 6 лет в столице невозможно «кнопкодавство», а следовательно, и политическая коррупция», - отмечают авторы заявления.

В партии отметили, что наконец система голосования с применением сенсорной кнопки, которая должна сделать невозможным голосование депутатов и за своих коллег, заработала в Верховной Раде.

«Система, которая ждала своего внедрения более 10 лет. За это время украинский парламент столкнулся не с одним скандалом из-за сомнительности голосования за тот или иной закон. Журналисты неоднократно ловили представителей депутатского корпуса на голосовании за других нардепов», - сообщают авторы заявления.