Премьер Словакии пошутил, что "пообещал" РоSSии Закарпатье за вакцину против ковида

При этом Матович сразу подчеркнул, что это была шутка.

Премьер Словакии пошутил, что
Ігор Матович
Фото: novinky.cz

Премьер-министр Словакии Игорь Матович прокомментировал закупки роSSийской вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Expres.

В эфире радио журналист отметил, что Матович вел переговоры с Россией в течение нескольких недель, и спросил у него, что он пообещал россиянам за поставки вакцины.

"Закарпатскую Украину", - сказал словацкий премьер, но сразу подчеркнул, что это была шутка.

"Как вы думаете, что я им обещал. Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", - сказал Матович.

Он отметил, что главной его целью было - дать вакцину жителям Словакии. При этом он Матович пожаловался на заявления о том, что договоренности с русскими автоматически означают будто бы государственную измену.

На этой неделе Словакия получила первую партию "Спутника V", не дожидаясь регистрации препарата в Европейском Союзе. В общем Братислава получит около 2 млн доз. После получения роSSийской вакцины в правительстве Словакии разгорелся кризис. Две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции, в результате чего это может привести к досрочным парламентским выборам.

Ранее премьер Словакии призвал бороться с коронавирусом "так, как когда-то с коммунистами".

Напомним, 2 февраля один из самых известных медицинских журналов The Lancet опубликовал предварительные результаты третьей фазы клинических исследований роSSийской вакцины "Спутник V". Сообщалось, что эта разработка имеет 91,6% эффективности против COVID-19.

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