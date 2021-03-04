Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект о "десоветизации" законодательства

Он отменяет более тысячи актов законодательных органов СССР и УССР.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №4284 о "десоветизации" законодательства Украины.

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть предложение: рекомендовать Верховной Раде Украины проект №4284 по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - озвучил решение руководитель комитета, депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко.

Напомним, в октябре прошлого года в Раде зарегистрировали законопроект №4284 "О десоветизации законодательства Украины".