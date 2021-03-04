Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект о "десоветизации" законодательства

Он отменяет более тысячи актов законодательных органов СССР и УССР.

Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект о "десоветизации" законодательства
Фото: president.gov.ua

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №4284 о "десоветизации" законодательства Украины.

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть предложение: рекомендовать Верховной Раде Украины проект №4284 по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - озвучил решение руководитель комитета, депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко.

Напомним, в октябре прошлого года в Раде зарегистрировали законопроект №4284 "О десоветизации законодательства Украины".

Он отменяет более тысячи актов законодательных органов СССР и УССР, а также определяет более 5000 актов Союза ССР и Украинской ССР как такие, которые не применяются на территории Украины.

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