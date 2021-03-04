Сбор подписей за внеочередное заседание относительно Сытника закончился "полным провалом", - нардеп Осадчук

Подписные листы исчезли из зала Верховной Рады.

Сбор подписей за внеочередное заседание относительно Сытника закончился "полным провалом", - нардеп Осадчук
Артем Ситник
Фото: стоп-кадр

В Верховной Раде перестали собирать подписи за проведение внеочередного заседания для рассмотрения законопроекта о Национальном антикоррупционном бюро, который предусматривает увольнение его руководителя Артема Сытника.

Об этом рассказал журналистам нардеп "Голоса" Андрей Осадчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сбор подписей за внеочередное заседание закончился "полным провалом".

"Эта история умерла, спасибо всем, кто помог это сделать... Знаю только то, что они (подписные листы за внеочередное заседание, - ред.) исчезли из зала Верховной Рады. Некоторые депутаты от монобольшинства очень весело бегали и предлагали всем подписать внеочередное заседание об отставке Сытника... Сейчас этот процесс неожиданно полностью прекратился. Подписных листов нет. Даже "слуги", которые этим занимались, делают вид, что ничего такого не было", - рассказал Осадчук.

Напомним, вчера в Верховной Раде начался сбор подписей о проведении внеочередной сессии для рассмотрения вопроса увольнения директора НАБУ Сытника. Источники LB.ua во фракции "Слуга народа" сообщили, что сбор подписей начался примерно в 11:00 2 марта. За десять минут было собрано шесть голосов.

Внеочередное заседание просили созвать для рассмотрения правительственного законопроекта №5070, который меняет правила назначения директора НАБУ. Документ предлагает установить, что директор назначается по результатам конкурса, а в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль ранее отмечал, что Сытник будет директором до момента избрания нового. В целом каденция Сытника в должности должна закончиться в апреле 2022 года.

Сейчас директор НАБУ назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины. Но Верховная Рада при наличии определенных оснований, по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава парламента, может принять решение об увольнении директора НАБУ с должности. Этими основаниями являются эмиграция, несоответствие ограничениям по совместительству, несвоевременная подача декларации о доходах, получение гражданства другого государства, отрицательное заключение аудита, наличие задолженности по уплате алиментов.

В феврале Кабинет министров зарегистрировал законопроект №5070, предлагающий дать НАБУ статус органа исполнительной власти, директора которого будет назначать правительство по результатам конкурсного отбора. Конкурсная комиссия будет состоять из девяти человек. Троих из них будет делегировать Совет национальной безопасности и обороны, еще шестерых - Кабинет министров (трое из них должны быть международными экспертами).

Отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ. То есть речь идет об увольнении действующего директора НАБУ Артема Сытника. Его первый заместитель - Гизо Углава.

В начале 2020 года в Верховной Раде собирались рассмотреть постановление об увольнении Сытника в связи с признанием виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией. На рассмотрение депутатов оно так и не попало.

В августе 2020 года Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ. Несмотря на это, Сытник остался в должности, поскольку отмена указа не означала прекращения полномочий директора.

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