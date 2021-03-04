Оккупационная власть "ДНР" заявила о выходе из перемирия и позволила наемникам РФ открывать "предупредительный огонь"

Оккупационная власть так называемой "ДНР" позволила боевикам открывать "предупредительный" огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Таким образом, боевики больше не пытаются прикрывать свои обстрелы необходимостью ведения ответного огня и фактически выходят из режима перемирия.

Об этом сообщает издание "ОстроВ".

"В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на обстрелы населенных пунктов Республики, с целью защиты населения от украинского террора, подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение предупредительного огня на подавление и уничтожение огневых точек противника", - говорится в "экстренном заявлении" так называемой "народной милиции ДНР".

Сейчас началось общее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Глава украинской делегации Леонид Кравчук сразу заявил протест против заявления "народной милиции ДНР".

"Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей", - подчеркнул Кравчук.

Консультации продолжаются.

Украинская сторона ТКГ также напомнила слова президента Европейского Совета Шарля Мишеля, посетившего вчера Донбасс.

"К сожалению, РоSSия не ответила на позитивные шаги Украины по выполнению Минских договоренностей. Поэтому наши экономические санкции против РоSSии останутся в силе. РоSSия - сторона конфликта, а не посредник. Мы ожидаем, что РоSSия обеспечит полный доступ СММ ОБСЕ к неконтролируемым правительством районам Украины. Пандемия КОВИД-19 не должна быть основанием для дальнейшего отторжения этих регионов от Украины. Мы также призываем РоSSию вернуться к Общему центру по контролю и координации", - заявлял Мишель.

Напомним, на заседании политической подгруппы ТКГ 19 января Украина предложила разработать единый "План совместных шагов" по Донбассу. Отмечалось, что в нем должны быть учтены предложения всех сторон.

Как известно, оккупированный Донбасс с 9 июня 2020 года на заседаниях представляют журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш.

В январе Гармаш сообщил, что ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО. Тогда он отметил, что координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель "не смог ответить на вопрос украинской делегации о том, кто эти люди, присутствующие на заседании, сказав, что на переговорах не принято затрагивать вопрос статуса участников".